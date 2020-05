Mit Video: Polizei hilft Entenbabys über die Straße

Eine fürsorgliche Autofahrerin hatte am vergangenen Dienstagmorgen Mitleid mit einer Entenfamilie. Der Grund: Die Entenmama wollte samt Küken bei einem Supermarkt über die Hauptstraße. Die Autofahrerin informierte die Polizei, die eine Streife in der Gegend hatte und helfen konnte. Zusammen mit einer Bekannten der Anruferin nahmen die Beamten insgesamt acht Küken in einem Korb vorläufig in polizeilichen Gewahrsam. In der Zwischenzeit konnte ein Beamter sogar ein kurzes Video von den Küken machen.

Das Video hat Polizeikommissar Kalayci vom Polizeipräsidium Spaichingen gemacht.

Die Aktion ging über verschiedene Gärten und der B14 am Ochenkreisel in Spaichingen. Danach haben die Polizeibeamten die Küken zu Fuß in Richtung Waldhorn getragen. Die Entenmama war schwer einzufangen. Sie konnte den Helfern aber aus respektvollem Abstand folgen und passte auf, dass kein Küken verloren geht. Schließlich übergab die Polizei den Korb den beiden Frauen, um sie zu einem Wasserlauf zu bringen.