Mit Überschallgeschwindigkeit Rohlinge bearbeiten

Die Hermle AG hat an ihrem Standort in Ottobrunn eine neue Maschinengeneration vorgestellt: das Bearbeitungszentrum MPA 42. Die Buchstaben stehen für das Metall-Pulver-Auftrag-Verfahren, das die Hermle AG vor rund sieben Jahren zur Marktreife gebracht hat, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt. „Statt mit weniger verlassen die Rohlinge den Arbeitsraum der Zerspanungsmaschine mit deutlich mehr Masse“, so das Unternehmen über das Verfahren. Mit der neuen Maschinengeneration gewinne der generative Fertigungsprozess deutlich an Präzision und Schnelligkeit.

Schnelligkeit spielt auch in anderer Hinsicht eine Rolle: Überhitzter Wasserdampf und Stickstoff sowie die Düsengeometrie sorgten dafür, dass das Pulver Überschallgeschwindigkeit erreicht und sich durch die Deformation beim Aufprall verbindet. „Mit der neuen Maschine sind wir up to date und heben unsere MPA-Technologie auf eine neue Leistungsstufe. Sie ist das Herz unseres Dienstleistungsangebots“, betont Geschäftsführer Rudolf Derntl in Ottobrunn.

Die neue MPA 42 steht bei der Hermle Maschinenbau GmbH in Ottobrunn, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Zu kaufen gebe es die Maschine nicht, so das Unternehmen, das sich im Bereich der additiven Fertigung als Dienstleister bezeichnet.