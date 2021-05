Mit Mut und Gottvertrauen: Gottesdienst im Grünen

Einem spontanen Gedanken der Kirchengemeinderatsvorsitzenden Anneliese Seuling und Pater Ankit ist es zu verdanken, dass in Mahlstetten dieses Jahr ein ganz außergewöhnlicher Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt gefeiert werden konnte.

Aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen sah es zuerst so aus, dass zum Hochfest Christi Himmelfahrt kein Gottesdienst stattfinden sollte. Eine Woche vor dem Festtag jedoch kam der Vorsitzenden die zündende Idee, einen Gottesdienst unter freiem Himmel zu feiern. Mit Pater Ankit hatte sie sogleich einen begeisterten Verbündeten und der Planung stand nichts im Weg.

Umgehend ging es an die Umsetzung der Idee. Es hieß, Bänke herzubringen, Ministranten und Mesner einzusetzen, aber auch das Wetter im Blick zu haben. Nicht zuletzt sollten per Aushang die Gemeindemitglieder von dem Freiluftgottesdienst informiert werden. Mit „Danjela und Team“ gelang es, eine würdige musikalische Begleitung zu finden. Alles in allem eine unproblematische Planung und der Eucharistie stand, außer der unsicheren Wetterlage, nichts im Weg.

Mit einer großen Portion Mut, oder vielleicht mit gewissem Maß an Gottvertauen konnten die Gläubigen in den Abendgottesdienst am Böttenbühlkreuz gehen. Pater Ankit begrüßte die Gottesdienstbesucher: „Christi Himmelfahrt. Eine schöne Gelegenheit, die Spuren von Gottes Nähe im eigenen Leben zu entdecken…. Hier, an diesem schönen Platz können wir die Verbundenheit und Gottes Nähe besonders spüren“.

Während seiner Ansprache zitierte er den Priester und Lyriker Wilhelm Willms: „Weißt du, wo der Himmel ist, außen oder innen“. Unter freiem Himmel bekam das eigentlich recht bekannte Gedicht eine ganz besondere Bedeutung. Und selbst wenn während des Gottesdienstes nicht wirklich ein Sonnenstrahl zu sehen war, traf P. Ankit mit seinen Schlussworten seines Impulses genau die richtigen Worte. „Ein Sonnenstrahl ist mehr, als wir mit den Augen sehen. Wir können ihn spüren…“

Der besondere Reiz an dem Gottesdienst im Freien, so die Gedanken einer Mitfeiernden: „Neben der Weite der Natur: Ein vorbeifahrendes Motorrad, ein Fahrradfahrer, der, in gebührendem Abstand, anhält, um eine Weile nur dem Ganzen beizuwohnen, Kinder auf einer Picknickdecke, ein fernes Grollen am Himmel, das sich Gott sei Dank als Flugzeug outet.“

Am Ende des Gottesdienstes galt der Dank des jungen Paters allen, die die Feier möglich gemacht hatten. Sei es durch Organisation und Umsetzung oder letztendlich durch den Besuch und das gemeinsame Mitfeiern.