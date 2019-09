Mit Knigge gut gerüstet für die Ausbildung

40 neue Auszubildende haben jüngst am Startertag des Clusters Zerspanungstechnik im Sportheim des SV Gosheim teilgenommen. Hier wurden sie auf die künftigen Herausforderungen in ihrer Ausbildung eingestimmt und konnten sich untereinander kennenlernen.

Mit dem Start in eine Ausbildung beginnt ein neuer Lebensabschnitt in einem ungewohnten Umfeld mit ganz neuen Strukturen, Hierarchien und Regeln. Damit der Einstieg ins Berufsleben gut gelingt und die neuen Auszubildenden von Anfang an optimal in den betrieblichen Alltag integriert werden können, organisiert das Cluster Zerspanungstechnik im Rahmen des Projektes „Ausgezeichnete Ausbildung“ jährlich einen „Startertag“ für neue Azubis.

Begrüßt wurden die Teilnehmer von Cluster-Ausbildungskoordinator und ETS-Fachlehrer Willi Braun, der den Ausbildungs-Ablauf erläuterte und die Inhalte des Projekts „Ausgezeichnete Ausbildung“ vorstellte.

Im Anschluss klärte IHK-Bildungsberater Klaus Ringgenburger die Anwesenden über ihre „Rechte und Pflichten“ als Auszubildende auf. Thematisiert wurden dabei unter anderem das richtige Verhalten im Krankheitsfall, die Einhaltung der Arbeitszeiten und das korrekte Führen des Berichtsheftes – aber auch das Einfordern von Unterweisungen vom Ausbilder und die Einhaltung des Ausbildungsplans durch den Ausbildungsbetrieb.

Interaktiv wurde es im dritten Teil beim „Knigge-Workshop“, den IHK-Bildungsberaterin Petra Fritz durchführte. Im Zentrum des Workshops stand der Umgang mit Vorgesetzten, Kollegen, Kunden und Lieferanten. Mit kleinen Übungen erlernten die Teilnehmer zum Beispiel das richtige „Grüßen und Begrüßen“, „Vorstellen und Bekanntmachen“ und angemessene Tischmanieren.

Wie wichtig das persönliche Auftreten und ein gepflegtes Äußeres sind und welche Themen man beim „Small Talk“ besser vermeidet, erfuhren die Anwesenden nach einem reichhaltigen Mittagsbuffet im zweiten Teil des Workshops. Dem multimedialen Zeitalter angemessen, wurden natürlich auch Regeln für die Handy-Nutzung aufgestellt.

Nach einer finalen Feedback-Runde verabschiedete Willi Braun die neuen Auszubildenden mit einer Teilnahmeurkunde in ihren neuen Lebensabschnitt.