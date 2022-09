Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Kinderferienprogramm des Obst- und Gartenbauverein Mahlstetten hieß es für die jungen Teilnehmer wieder einmal „Waidmanns-Heil“. Noch vor Tagesanbruch fanden sich Jäger und Kinder am Treffpunkt ein und nach kurzen Begrüßungsworten des Obst- und Gartenbauverein wurden die 15 Mädchen und Jungen vertrauensvoll in die Obhut der Jäger gegeben.

„Mit den Jägern auf die Pirsch“, das Motto des heutigen Kinderferienprogramms. Was die kleinen Abenteurer auf der Pirsch erleben würden, blieb vorerst offen und so hieß es für Klein und Groß, sich in Geduld zu üben und auf den Jägerständen still zu verharren und abzuwarten, was für Tiere des Waldes sich wohl blicken lassen würden. Nach etwa zwei Stunden in Wald und Flur kamen die Kinder kurz nach acht fröhlich plappernd im Foyer der Gemeindehalle an. Bei einem reichhaltigen Frühstück berichteten die jungen Jäger von so manch interessanter Tierbegegnung. Rehe, Füchse, Eichhörnchen wurden gesichtet und es wurde von lustigen Begegnungen mit kleinen Vögeln berichtet. Eine der Aufgaben der abenteuerlustigen Teilnehmer war es, Naturmaterialien aus dem Wald zu sammeln und mitzubringen. Dies sollte nach dem Frühstück seine Verwendung finden. Die jungen Künstler verarbeiteten Zweige, Zapfen, Blätter und Co zu bunten Mobiles, interessanten Bildern oder zu kleinen Mitbringseln für die Eltern.

Dass Kinder auch heutzutage noch gut zuhören können, bewiesen die Wissbegierigen, als Ulla Wehinger anhand mitgebrachter Tierbilder und -modelle aus ihrem Bestand sowohl Tiere als auch deren Lebensweisen den Kindern näher brachten. Einen Dachs zu streicheln, ein Rehfell anzufassen oder die Borsten eines Wildschweines zu tasten, all das faszinierte die gesamte Kinderschar und wieder einmal gilt, den Jägern um Ulla Wehinger mehr als zu danken. Den Kindern die Natur, vor allem den Wald näher zu bringen: das ist mehr denn je die Aufgabe der Erwachsenen und macht den Kindern sichtlich Spaß.