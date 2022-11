Ministranten unterstützen Tafelladen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anfang November veranstaltete die katholische Kirchengemeinde Egesheim einen Tafelsammeltag. Im Reisersaal konnten haltbare Lebensmittel aller Art und Hygieneartikel abgegeben werden. Pater Martins und die Ministranten aus Egesheim nahmen die Spenden entgegen. Die Aktion kam gut an und schnell waren die Kartons und Kisten gefüllt. Die Zahl der Bedürftigen steigt ständig und der Tafelladen in Tuttlingen freute sich sehr über die gespendeten Lebensmittel und auch über die Geldspenden. Ein herzliches Dankeschön an alle, die den Tafelladen durch diese Aktion unterstützt haben.