Michael Kasprzak ist neuer Schulleiter am GGW

Die Nachfolge von Schulleiterin Eva Jäger am Gymnasium Gosheim-Wehingen ist geregelt: Ihr Stellvertreter Michael Kasprzak wird sie beerben.

Die Bestellung erfolgte laut Pressemitteilung am Freitag, 5. Juli, im Regierungspräsidium Freiburg. Abteilungsdirektor Thomas Steiner überreichte die Bestellungsurkunde. Die offizielle Amtseinführung erfolgt im Rahmen der Verabschiedung von Schulleiterin Eva Jäger.

Michael Kasprzak wurde 1974 in Rheinfelden geboren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder, die Familie lebt in Spaichingen. Abitur machte er 1994 am Theodor-Heuss-Gymnasium Schopfheim, er studierte die Fächer Katholische Religion und Latein an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.

Es folgte das Referendariat am Staatlichen Seminar für Schulpädagogik in Tübingen und an den Ausbildungsschulen Quenstedt, Gymnasium Mössingen und am Gymnasium Hechingen. Er unterrichtete am Staufer-Gymnasium in Pfullendorf und am Gymnasium Mengen. Seit 2003 ist er Lehrer am Gymnasium Gosheim-Wehingen und seit 2008 stellvertretender Schulleiter.