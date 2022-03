Meßstetten: Helfer richten Ankunftszentrum für Flüchtlinge her

Über 120 Personen waren am Wochenende im Einsatz, um die letzten Vorbereitungen im Gebäude 8 für das Ankunftszentrum Ukraine in Meßstetten umzusetzen. „Dieses ist nun bezugsfertig“, berichtet Matthias Frankenberg, Erster Landesbeamter beim Landratsamt. Für Mittwoch war die erste Querverlegung nach Meßstetten mit rund 100 Personen von den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes angekündigt. Die Landkreisverwaltung steht hierzu im engen Austausch mit dem Regierungspräsidium Tübingen.

„Innerhalb von knapp zehn Tagen wurde jetzt das Ankunftszentrum startklar gemacht. Dieser enorme Kraftakt ist eine hervorragende Gemeinschaftsleistung und nur dank dem unkomplizierten Miteinander zahlreicher Helferinnen und Helfer möglich gewesen“, so Landrat Günther-Martin Pauli, der sich am Samstag gemeinsam mit der Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut ein Lagebild vor Ort verschaffte. Der Führungsstab des Zollernalbkreises mit 100 Helfern von freiwilligen Feuerwehren, THW und DRK holte über 800 Betten aus der LEA Sigmaringen ab und brachte diese nach Meßstetten. Am selben Tag wurden gleich rund 300 aufgebaut. Durch einen Aufruf des Sozialkaufhauses Domiziel kam innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl an Bettwäsche zusammen. Zahlreiche Handwerker wie Maler beziehungsweise Malerklassen, Gas- und Wasserinstallateure, Zimmerei und Bodenleger sind seit Tagen unermüdlich im Einsatz.

Die Bauhöfe der Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis führen aktuell Arbeiten im Außenbereich durch und brachten bereits Spielsachen sowie Schulmöbel für die Kinder. Das Verkehrsamt beim Landratsamt ist gerade dabei, eine entsprechende Busanbindung zum Gelände umzusetzen. Für die Kleiderkammer des DRK, direkt auf dem Gelände in Meßstetten, gingen zahlreiche Spenden – wie Baby- und Kindersachen und Kleidung für Erwachsene – ein. Diese werden derzeit sortiert. Aktuell wird darum gebeten, bis auf weiteres keine Spenden anzuliefern.

Informationen zu dem Thema finden sich auch auf der Seite: www.zollernalbkreis.de/ukraine