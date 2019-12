Ein 67-jähriger Fahrer ist am Sonntagabend mit seinem Mercedes auf der Straße von Böttingen nach Mahlstetten von der Straße abgekommen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei prallte das Auto dabei mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der 67-jährige Autofahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von zirka 9 000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.