Mercedes beschädigt

Bereits am Samstagnachmittag ist auf einem Schotterplatz in der Deilinger Straße ein Mercedes der C-Klasse vorne links sowie an der Fahrertür beschädigt worden. Die Beschädigungen befanden sich laut Polizei in einer Höhe von circa 65 Zentimetern. An ihnen waren fremde weiße Lackantragungen zu erkennen. Der Verursacher des Unfalls flüchtete. Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug werden an den Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426/91366-38, erbeten.