Meilenstein auf dem Weg zum Sportplatz

Stolz präsentierten sich die Vorstände des FC Rot-Weiß Reichenbach: Nach langer Vorbereitung und Planung unterschrieben die Verantwortlichen den Bauantrag für den „Sportplatzbau Bära-Aue“. Mit diesem Teilerfolg , so der Verein in einer Pressemitteilung, sei ein erster „Meilenstein“ erreicht, das Geschehen rund um das runde Leder künftig in die Dorfmitte Reichenbachs zu verlegen. „Dennoch“, so gibt Vorsitzender Benjamin Volz zu bedenken, „ist bis jetzt noch nicht gewährleistet, dass der Sportplatzbau gelingt. Es müssen noch einige Hürden genommen werden, bis der Ball auf dem neuen Grün rollen kann.“