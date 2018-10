Mehrere Autos brennen: 70 000 Euro Sachschaden

Am Mittwoch ist es in der Hohnerstraße in Rasthausen gegen 16 Uhr zu mehreren Fahrzeugbränden gekommen. Ursache hierfür, so die Polizei, war wohl ein technischer Defekt eines Traktors.

Der Traktor der Marke „John Deere“ stand vor einer Gaststätte neben weiteren Fahrzeugen. Gegen 16 Uhr fing der Traktor Feuer.

Die Flammen griffen rasch auf einen BMW über, welcher rechts neben dem Nutzfahrzeug stand und ebenfalls dem 50-jährigen Traktorbesitzer gehörte. Durch die starke Hitzeentwicklung des Feuers wurde ein Toyota, welcher links neben dem Traktor stand, stark beschädigt. Die Flammen griffen kurze Zeit später noch auf das Vordach der Gaststätte über. Die Freiwilligen Feuerwehren Rathausen und Hausen am Tann waren mit 15 Wehrmännern im Einsatz und löschten die Flammen.

Der 50-jährige Mann war erst zwei Tage im Besitz des neuen Traktors. Der John Deere hatte bereits vom ersten Tag an einen Defekt, weshalb am Morgen des Brandes ein Techniker ein Kabel austauschte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von cirka 70 000 Euro.