Unter dem Motto „Together forever“, also für immer zusammen, sind vom schmotzigen Donnerstag bis zum Faschingsdienstag etwa 2000 junge Besucher ab 13 Jahren zu den Faschingsalternativtagen (FAT) nach Meßstetten gekommen. Die Veranstaltung ist in dieser Form und Größe deutschlandweit einzigartig.

Als Referenten reisten die Michelle Klötzer und Tobias Hoppenstock aus Fürth an. Hoppenstock wandte sich mit Predigten und Rap-Aufführungen an die Teenager und ermutigte sie zum alltäglichen Gebet. Der Glaube solle mehr als eine „Wochenendbeziehung“ bei einzelnen Gottesdiensten sein. Ein fester Glaube an Gott könne zu innerem Frieden, aber oftmals auch zu Ansehensverlusten bei den Mitmenschen führen, so Hoppenstock: „Auch wenn mich die anderen dumm anschauen: Ich stelle mich zu meinem Gott, denn Gott stellt sich zu mir.“

Michelle Klötzer zeigte sich überzeugt davon, „dass sich Gott für unsere Anliegen und Gebete interessiert“. Gott erhöre Gebete oft anders, als man es sich vorstelle. „Vielleicht steht Gott, wenn du betest, auch direkt neben dir und ruft dir zu: „Du kannst das!“. „Betet miteinander und füreinander“, ermutigte die 26-Jährige ihr Publikum.

Zum 16. Mal lud die Süddeutsche Gemeinschaft im Bezirk Albstadt mit etwa 100 ehrenamtlichen Mitarbeitern Jugendliche und junge Erwachsene zu der christlichen Alternative zur Fastnacht ein. Am bunt gemischten Programm zu Freundschaft und Zusammenhalt wirkten die Gruppen verschiedener evangelischer Kirchengemeinden und Gemeinschaften mit. Die Jugendgruppen stellten sich vor und luden zu ihren Angeboten ein. Veranstaltungsleiter Martin Fiedler aus Albstadt wollte den Besuchern mit einer Club-Nacht und Spiel-Shows „ein ansprechendes Nachtprogramm“ als echte Alternative zur Fastnacht bieten.