Mathematik-Preis für Gymnasium Gosheim-Weilheim

Die Klasse 6b des Gymnasiums Gosheim-Wehingen (GGW) konnte beim bundesweiten Wettbewerb „Mathe im Advent 2021“ einen großen Erfolg verbuchen: Sie erreichte den zweiten Platz in der Kategorie „Beste Klasse Jahrgangsstufe 6 im Regierungsbezirk Freiburg“. Dafür gibt es nun 150 Euro Preisgeld. Zusammen mit den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern freut sich ihre Mathematiklehrerin Irena Frech.

Getrübt wird die Freude am GGW nur dadurch, dass der geplante Festakt zur Verleihung der Preise coronabedingt ausfallen muss. Die Siegerurkunden und die Gutscheine zum Einlösen des Preisgeldes kamen deshalb über den Postweg an die Schule. Zum Trost gab es aber eine Siegerehrung in kleinerem Kreis, nämlich auf dem Pausenhof der Schule, natürlich unter Wahrung des Abstands. Die Firma SHL AG aus Böttingen hat dazu selbstgefertigte Medaillen mit Logo und Namen gesponsert, so dass alle in der Klasse ihre persönliche Medaille erhielten.

Bundesweit nahmen an dem Wettbewerb „Mathe im Advent“ beinah 190 000 Schülerinnen und Schüler teil. Im Regierungsbezirk Freiburg waren es rund 11 600 an 272 Schulen. Schon an dieser Zahl sieht man, wie hart die Plätze auf dem Siegerpodest umkämpft wurden. Umso stolzer dürfen die Schülerinnen und Schüler des GGW nun auf ihre Platzierung sein. Der Mathematik-Wettbewerb findet jedes Jahr im Advent statt. Dabei verzeichnet die Veranstalterin des Wettbewerbs, die Gisela und Erwin Sick Stiftung, weiterhin steigende Teilnehmerzahlen. Die Rekordmarke vom Jahr 2020 wurde im Jahr 2021 noch einmal um rund 20 000 Schülerinnen und Schüler übertroffen.