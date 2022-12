Maschinenbauverband zeichnet Jonas Weber aus Gosheim aus

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat den Preis für die beste Abschlussarbeit im Bereich „Digitalisierung im Maschinenbau“ an Jonas Weber verliehen – für seine Abschlussarbeit im Masterstudiengang Informatik.

Der VDMA Software und Digitalisierung und die Abteilung Bildung des VDMA haben zum sechsten Mal herausragende Absolventen aus den Fachbereichen Ingenieurwissenschaften und Informatik mit dem Nachwuchspreis „Digitalisierung im Maschinenbau“ ausgezeichnet. „Die im Rahmen der Abschlussarbeiten entwickelten Lösungsansätze zeigen einen hohen Innovationsgrad und eine große Praxistauglichkeit für die Branche“, teilt der VDMA mit.

Für den mit 500 Euro dotierten VDMA-Nachwuchspreis können ausschließlich mit 1,0 bewertete, herausragende Abschlussarbeiten nominiert werden, bei denen der Bezug zur Digitalisierung im Maschinenbau sowie das hervorragende fachliche Niveau der eingereichten Abschlussarbeit nachweislich dokumentiert sind. Jonas Weber hat sich in einem hochrangigen Feld von 44 Nominierungen von Hochschulen aus dem gesamten Bundesgebiet durchgesetzt. Die Abschlussarbeit mit Titel „Zustandsüberwachung eines 5-Achs-CNC-Fräsbearbeitungszentrums mittels künstlicher neuronaler Netze“ wurde unter Betreuung von Rainer Mueller der HTWG bei der Hermle AG erstellt.

„Jonas Weber hat diese extrem hohe Herausforderung – Ressourcenbeschränkung der realen Maschinensteuerung, ungeeignete Trainingsdaten, hohe Variabilität, Standard-Machine-Learning-Framework – mit großem Engagement, viel Kreativität und letztlich mit Bravour gelöst. Sein wirklicher Verdienst liegt aber im Spagat zwischen seiner technologischen Expertise in der erreichten Lösung im Speziellen und der Abstraktion der strategischen Betrachtungen über das ungenutzte Potential solcher Daten bei Maschinenbauern im Allgemeinen“, würdigt sein Betreuer Mueller und sagt: „Er legt den Finger in die Wunde manches zögerlichen Maschinenbauers und macht gleichzeitig Mut, indem er bis in das letzte Detail an einem Beispiel demonstriert, wie Hürden bei der ganz konkreten Umsetzung überwunden werden können.“