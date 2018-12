Marvin Schumacher zielt nicht genau genug

Die deutschen Biathlon-Junioren sind in die neue Saison gestartet. Bei den ersten beiden Wettbewerben im österreichischen Obertillach und der Lenzerheide (Schweiz) war auch Marvin Schumacher dabei. Der Gosheimer hinterließ einen guten Eindruck, konnte aber nicht ganz zufrieden sein.

Die fehlende Treffsicherheit am Schießstand verhinderte, dass Schumacher sich im Klassement der international besetzten Rennen weiter vorne platzieren konnte. Beim Auftakt in Obertillach waren 52 Nachwuchs-Skijäger im Alter von 18 bis 20 Jahren in einem Sprintrennen an den Start gegangen. Schumacher, der sich im heimischen Schwarzwald und in einem zweiwöchigen Trainingslager in Norwegen gut vorbereitet hatte, erreichte den 19. Gesamtrang. Nach den harten Trainingseinheiten im Vorfeld des Rennens fehlte dem Sportler des SC Gosheim die nötige Spritzigkeit. Schumacher verfehlte am Schießstand zudem zwei Scheiben. Der Tagessieg ging an Tim Grotian aus Deutschland, der sich vor dem Schweizer Sebastian Stalder und Lucas Lechner (Deutschland) durchsetzte.

Für Schumacher geht es am Wochenende in Frankreich weiter

Eine Woche später starteten die deutschen Biathlon-Talente im Rahmen des Junior-Cups der Internationalen Biathlon Union in Lenzerheide. Waren eine Woche in Österreich vorwiegend Sportler aus dem Alpenraum dabei, bestand das Teilnehmerfeld in der Schweiz aus 130 Athleten aus über 30 Ländern. Im Einzelrennen über 15 Kilometer konnte Schumacher am vergangenen Samstag nicht an die stabilen Ergebnisse der Vorbereitung anknüpfen und verfehlte bei vier Scheißeinlagen acht Scheiben. Letztlich belegte er Rang 78. Auch die restlichen deutschen Teilnehmer kamen mit den Bedingungen am Schießstand nur bedingt zurecht. Simon Groß und Tim Grotian belegten als beste Deutsche die Plätze 14 und 16. Der Tagessieg ging an den Italiener Patrick Braunhofer, der sich vor Sebastian Stalder (Schweiz) und Martin Bourgeois Republique (Frankreich) behaupten konnte.

Im Sprintrennen über zehn Kilometer am Sonntag rief Schumacher in der Loipe eine gute Leistung ab. Nach fünf Schießfehlern belegte er aber nur Rang 77. Danila Riethmüller und Tim Grotian belegten als beste Deutsche die Plätze sieben und neun. Der Russe Viacheslav Maalev bot an diesem Tag die mit Abstand beste Leistung. Mit fast einer Minute Vorsprung setzte er sich vor Alex Cisar (Slowenien) und Pierre Monney (Frankreich) durch.

Die nächste Station des IBU-Junior-Cups findet am Wochenende im französischen Bremanon statt. Für Schumacher bietet sich dann die nächste Möglichkeit, die guten Eindrücke aus den vergangenen Wochen zu bestätigen.