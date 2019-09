Marvin Schumacher verpasst Quali für Nationalkader

Der Biathlet Marvin Schumacher vom Skiclub Gosheim hat beim zweiten Teil der deutschen Meisterschaft in Ruhpolding die Qualifikation für den Lehrgang bei der Juniorennationalmannschaft verpasst. Da der Punkteabstand aber gering ist, hat Schumacher noch bei den Winterwettkämpfen die Chance, sich für die Junioren-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Nach dem ersten Teil der deutschen Biathlon-Meisterschaft in der Vorwoche wurden Mitte September die weiteren nationalen Meistertitel vergeben. In der Chiemgau-Arena im bayrischen Ruhpolding fanden bei perfekten äußeren Bedingungen ein Langlaufrennen, der Massenstart und die Staffelwettbewerbe statt.

Zum Auftakt der Wettkämpfe ging es beim Langlaufrennen über 10,4 Kilometer. In diesem Rennen war neben der nationalen Biathlon-Elite auch die nationale Langlauf-Elite vertreten. Wie in den vergangenen Jahren dominierten diesen Vergleich klar die Biathleten, die alle Podestplätze belegten. Der Tagessieg ging an Philipp Nawrath aus Nesselwang, der Phillipp Horn (SV Frankenhain) und Florian Hollandt (SWV Goldlauter) auf die weiteren Plätze verwies.

Für Marvin Schumacher verlief das erste Wochenende nicht komplett zufriedenstellend. Vor allem am Schießstand kam er nicht an seine Trainingsleistungen heran. Entsprechend groß war seine Erwartung vor dem Speziallanglauf. Nach einer kämpferisch guten Leistung kam er auf den zufriedenstellenden Gesamtrang 24. Im Juniorenfeld bedeutete dies den sechsten Platz.

Der 15-Kilometer-Massenstart verlief für Marvin Schumacher schlecht. Gleich zu Beginn schoss er vier Fehler und verlor den Anschluss an das Hauptfeld. Im weiteren Verlauf konnte er diesen Anschluss, durch sieben weitere Fehlschüsse, nicht herstellen und kam als 32. ins Ziel. Der Deutsche Meistertitel ging wieder einmal an Simon Schempp (SZ Uhingen) und somit an den Schwäbischen Skiverband. Nach Sprint und Verfolgung konnte sich Schempp somit den dritten Titel im dritten Rennen sichern. Silber ging an Matthias Dorfer (SZ Marzoll) und Bronze an Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl).

Den Abschluss der Meisterschaft bildeten traditionell die Staffelwettkämpfe der Landesverbände. Den Meistertitel konnte sich die Staffel aus Thüringen vor Bayern I und Bayern II sichern. Das Baden-Württembergische Weltcup-Trio um Simon Schempp, Benedikt Doll und Roman Rees schrammte mit Platz vier knapp am Podest vorbei. Aufgrund des Ausfalls von Robin Wunderle aus Totdnau konnten die Skiverbände Baden und Württemberg keine zweite Staffel stellen.

Marvin Schumacher ging daher mit seinem Teamkollegen Phillipp Lipowitz (DAV Ulm) außerhalb der Konkurrenz an den Start. Durch eine gute individuelle Zeit erreichte er einen versöhnlichen Abschluss der Meisterschaft.

Die deutsche Meisterschaft bilden traditionell ein wichtigstes Qualifikationskriterium für die internationalen Rennen (Weltcup, IBU Cup) im Dezember.

Marvin Schumacher konnte sich zwar nicht für die Lehrgänge der Juniorennationalmannschaft qualifizieren. Aufgrund des geringen Punkteabstandes hat er jedoch noch alle Chancen, sich in den ersten Winterwettkämpfen für den IBU-Juniorcup und die Juniorenweltmeisterschaft zu qualifizieren.