Marvin Schumacher fährt zweimal aufs Podest

Marvin Schumacher vom Skiclub Gosheim ist beim Deutschlandpokal im italienischen Martell der Biathleten trotz einiger Schießfehler, aber dank guter Laufleistungen zu zwei zweiten Plätzen gekommen.

An den beiden vergangenen Wochenenden wurden die ersten Wettkämpfe für den deutschen Biathlonnachwuchs ausgetragen. Vom 6. bis 8. Dezember fand der erste Alpencup im österreichischen Obertiliach statt. Marvin Schumacher wurde aufgrund seiner guten Resultate im Sommer für diese Veranstaltung nominiert. Es wurde ein Sprintrennen und ein verkürztes Einzelrennen ausgetragen. Im international stark besetzten Feld erwischte Marvin im Sprintrennen einen mittelmäßigen Saisonstart. Zwar verfehlte er insgesamt vier Scheiben (3/1), konnte sich aber dank einer gewohnt starken Laufleistung auf Platz 31 platzieren.

Am Folgetag stand ein verkürztes Einzelrennen auf dem Programm. Bei den insgesamt vier Schießeinlagen leistete sich der junge Nachwuchsbiathlet vom Skiclub Gosheim neun Schießfehler und kam auf Platz 42. Angesichts der eigentlich guten Schießleistungen im Training verlief der Saisonauftakt daher nur teilweise zufriedenstellend.

Am darauffolgenden Wochenende fand vom 13. bis 15. Dezember direkt das zweite Saisonrennen statt. Im italienischen Martell wurde der erste Deutschlandpokal der Saison ausgetragen. Im Vergleich zum Alpencup dienen die Rennen der Deutschlandpokalserie ausschließlich dem nationalen Vergleich. Neben Marvin Schumacher wurde vom Skiclub Gosheim auch Julia Vogler vom Skiverband Baden-Württemberg für die Wettkämpfe in Italien nominiert. Bei perfekten Schnee- und Wetterverhältnissen wurden zwei Sprintrennen ausgetragen.

Für Julia Vogler verlief ihr erstes Saisonrennen über sechs Kilometer durchwachsen. Nach gutem Start und fehlerfreiem Schießen verfehlte sie im Stehendanschlag drei Scheiben. Im stark besetzten Feld der Jugendklasse II weiblich erreichte sie letztendlich Platz 29. Der Tagessieg ging an Emilie Behringer aus Todtmoos, die sich vor Nathalie Horstmann (Thüringen) und Johanna Puff (Bayern) durchsetzen konnte.

Am Sonntag stand die exakt gleiche Wettkampfform wie am Vortag an. Julia Vogler konnte sich sowohl in der Loipe als auch am Schießstand deutlich steigern. Mit zwei Schießfehlern (1/1) kam sie mit geringem Zeitrückstand auf Platz 23 ins Ziel. Der Tagessieg in ihrer Altersklasse ging wie am Vortag an Emilie Behringer aus Todtmoos vor Hannah Schlickum (Bayern) und Nathalie Horstmann (Thüringen).

Marvin Schumacher war beim Sprintrennen der Junioren über zehn Kilometer am Start. Er begann mit drei Schießfehlern im Liegendschießen und verfehlte beim Stehendanschlag zwei Scheiben. Aufgrund einer ausgezeichneten Laufleistung auf der extrem schwierigen Strecke kam Marvin Schumacher dennoch auf den guten zweiten Platz. Lediglich vier Sekunden Rückstand trennten ihn von seinem ersten Deutschlandpokalsieg, der an diesem Tag an Frederik Madersbacher (Bayern) ging. Dritter wurde Markus Schweinberg (Bayern).

Am zweiten Tag verlief das Rennen für Marvin Schumacher ähnlich wie am Vortag. Mit insgesamt vier Schießfehlern blieb er beim Schießen unter seinen Möglichkeiten. In der Loipe konnte er jedoch sogar mit der Herrenklasse mithalten und eine überzeugende Leistung abrufen. Er beendete das Rennen wiederum auf Platz zwei, hinter Christopher Niggemann (Hessen) und vor Raphael Lankes (Bayern).

Mit diesen beiden Podestplatzierungen konnte Marvin Schumacher die Gesamtführung im Deutschlandpokal erringen. Beim kommenden Heimrennen auf seiner Hausstrecke am Notschrei (Schwarzwald) wird er am 12. Januar im gelben Trikot an den Start gehen.