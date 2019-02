Marvin Schumacher erzielt bei der Biathlon-DM sein bestes Saisonergebnis

Marvin Schumacher vom SC Gosheim hat bei den deutschen Biathlon-Meisterschaften der Jugend und Junioren im Skistadion in Kaltenbrunn (nahe Garmisch-Partenkirchen) die Plätze sechs und neun belegt. In der Staffel erreichte er den fünften Rang.

Schumacher war vom Landesverband Baden-Württemberg als einziger Gosheimer Sportler nominiert worden. Nach der verpassten Juniorenweltmeisterschaft stellten diese Wettkämpfe den Saisonhöhepunkt für den aus Denkingen stammenden Nachwuchsathleten dar.

Im Juniorenrennen über 15 Kilometer galt es, vier Schießeinlagen zu absolvieren. Für jeden Schießfehler wurden die Athleten mit einer Zeitstrafe von einer Minute bedacht. Im Verlauf der Saison haderte Schumacher oftmals mit seiner Leistung am Schießstand. An diesem Tag konnte er sein Leistungspotenzial abrufen und leistete sich nur drei Schießfehler (0/2/1/0). Auf der Laufstrecke war er wie so oft einer der Schnellsten, und erreichte in einem stark besetzten Feld den sechsten Gesamtrang. Dieses Ergebnis war gleichzeitig sein bestes Saisonergebnis.

Ein besseres Ergebnis verhinderte lediglich die tolle Schießleistung der weiteren Starter. Der Tagessieg ging an Lucas Lechner aus Ruhpolding (0/0/0/0) vor seinem Vereinskameraden Christoph Müller (0/0/0/1) und Julian Hollandt aus Goldlauter (0/1/0/1).

Im Sprintrennen tags darauf über zehn Kilometer konnte Schumacher am Schießstand nicht komplett überzeugen. Bei den zwei Schießeinlagen ließ er vier Scheiben stehen (2/2). Dank einer tollen Laufleistung kam er dennoch auf den guten neunten Platz. Der Tagessieg ging an Sven Lohschmidt aus Willingen, der sich knapp vor Julian Hollandt und Tim Grotian aus Mittenwald durchsetzte.

Am dritten Tag standen die Staffelwettbewerbe der Landesverbände auf dem Programm. Zusammen mit Kevin Wunderle (Todtnau) und Phillipp Lipowitz (Ulm) ging Marvin Schumacher für die Staffel Baden-Württemberg I ins Rennen. Bis zum letzten Schießen war sogar der Titel in Reichweite. Zwei Strafrunden im letzten Stehendschießen verhinderten jedoch eine Medaille und das Baden-Württemberg-Trio kam auf den fünften Rang. Der Deutsche Meistertitel ging an die Sportler aus Thüringen, die vor den Staffeln aus Sachsen und Hessen ins Ziel kamen.