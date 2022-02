Martin Strobel an Realschule Gosheim-Wehingen zu Gast

Abwechslung vom Schulalltag hatten die Abschlussklassen der Realschule Gosheim-Wehingen am vergangenen Dienstagvormittag. Um die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 in ihrer Vorbereitung auf den mittleren Schulabschluss zu unterstützen, hielt der ehemalige Handballprofi Martin Strobel einen interaktiven Workshop zu Motivation und Teamgeist.

Der Handballeuropameister von 2016, Martin Strobel, arbeitet mittlerweile selbstständig als Referent und Coach im Bereich Teamentwicklung. Er bietet Seminare und Workshops für Unternehmen an. Zusätzlich entwickelt Strobel das Format „Spiel den Ball – Schul-Tour“, das an Schulen in Baden-Württemberg realisiert werden soll – so auch an der Realschule Gosheim-Wehingen.

Marin Strobel präsentierte in seinem Vortrag vor rund 70 Schülerinnen und Schülern den Stellenwert von Motivation und Teamgeist. Dabei verstand er es laut Pressemitteilung der Schule durch Einlagen und Beispiele aus seinen 17 Jahren im Profihandball, die Jugendlichen zu begeistern. Da die Sportfachschaft der Realschule eingeladen hatte, wurde anschließend die Theorie von Strobel in der Sporthalle spielerisch verdeutlicht. Die Schülerinnen und Schüler sollten dabei durch verschiedene Kooperationsspiele Strategien entwickeln, um als Gruppe ihr Potenzial bestmöglich ausschöpfen zu können. Die Jugendlichen waren laut Pressemitteilung begeistert bei der Sache und so konnten schnell interessante Problemlösungsstrategien beobachtet werden. In einer abschließenden Feedbackrunde erstellten die Schülerinnen und Schüler Plakate mit Leitlinien, die ihnen in der anstehenden Lern- und Vorbereitungsphase eine zusätzliche und nachhaltige Orientierung bieten sollen.

Während des gesamten Workshops wurde deutlich, dass es dem Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2016 ein großes persönliches Anliegen ist, andere Menschen an seinen Erfahrungen auf und neben dem Spielfeld teilhaben zu lassen. „Ich möchte Menschen Impulse liefern, die ihnen dabei helfen als leistungsstarke Teamplayer zu überzeugen. So wie ich gelernt habe, dass nur durch gute Teamarbeit auch ein gemeinsamer Erfolg entstehen kann“, so Strobel.

Nach dem Workshop hatten die Schülerinnen und Schüler anschließend die Möglichkeit sich ein Autogramm von dem Handballprofi abzuholen.