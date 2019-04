Marquart besteht Eierfänger-Première prima

Sehr souverän hat Bürgermeister Hans Marquart seine Première beim Eierschupfen am Ostermontag gemeistert. Die weit überwiegende Mehrzahl der 45 von Patrick Reiser in einen großen, mit Spreu gefüllten Korb geworfenen rohen Eier sind heil geblieben. Das hat sich bezahlt gemacht: Schließlich Reiser den Osterwettbewerb gewonnen.

Mehr als 200 Zuschauer haben sich bei strahlendem Wetter auf den Weg zum Egesheimer Sportplatz gemacht, um das Spektakel zu sehen, das es seit mindestens 1832 gibt. Frank Dreher hatte irgendwann die Organisation übernommen und dem Brauch somit zum Überleben geholfen.

Gefragt ist immer der „Rekrutenjahrgang“, also die 20-Jaährigen. In diesem Jahr also die 1999er. Die haben die Herausforderung professionell angenommen und sind am Ostermontag mit einem gleich aussehenden Sweatshirt mit der Jahrgangszahl „99“ und den Namen der sechs Jahrgänger aufgetreten.

Der Älteste des Jahrgangs, Patrick Reiser, musste die 45 Eier, die in einer Spreu-Linie lagen, eins nach dem anderen von einer Abwurflinie werfen. Bürgermeister Hans Marquart war der Fänger. Dass er nicht trainiert hatte, merkte man nicht, zumal „Oh“s und „Ah“s und „Ououou“- Rufe und herzlicher Applaus, wenn ein Ei wieder heil gelandet war, ihn lautstark unterstützten.

Aber dass es nicht gerade die einfachste Übung ist, den schweren Korb so zu balancieren, dass er als Ziel fungiert, merkte Marquart auch. Einige blieben am vorderen Rand hängen. Assistiert wurde von Anna-Lena Probst, Hannah Weiß, Bettina Mattes und Jacinta Loi.

Der Jüngste des Jahrgangs, Patrick Mattes musste die 2000 Meter nach dem Startschuss laufen, schaffte es aber nicht, den flinken Jahrgangsältesten zu schlagen.

Nach dem Wettbewerb musste Marquart erst einmal ausschnaufen. Und bekam unter Gelächter Lob von den Schlachtenbummlern. Eines der höchsten: „Für einen Reichenbacher gar nicht schlecht...“ Tatsächlich waren auch zahlreiche Gäste aus den umliegenden Gemeinden gekommen, um den alten Brauch und seine schöne Atmosphäre zu erleben.

Zuvor hatte Frank Dreher mit Lautsprechern den Zuschauern die alten Spielregeln erläutert und die Gäste begrüßt. Darunter diesmal ein besonderer: Justizminister Guido Wolf war auch gekommen.

Anschließend strömten alle zur Festalle und genossen das Frühschoppenkonzert des Musikvereins.