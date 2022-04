Marienmonat: An jedem Sonntag im Mai finden in Aggenhausen Maiandachten statt

an jedem Maisonntag ab 14 Uhr finden in Aggenhausen wieder feierliche Maiandachten statt.

Am Sonntag, 1. Mai, ist Andacht mit Pater Alfons Schmid CMF, musikalisch mitgestaltet wird sie von einer Gesangsgruppe um Nils Mayer.

Am 8. Mai wird mit Dekan Matthias Koschar und dem Männergesangverein Mahlstetten gefeiertt, am 15. Mai mit Pfarrer i.R. Manfred Müller und dem Kirchenchor Mahlstetten, am 22. Mai mit Diakon Karl-Heinz Reiser und dem Kirchenchor Denkingen und am 29. Mai mit Pater Ankit Chaudhary CMF und dem Kirchenchor Renquishausen

Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Es gilt keine Maskenpflicht. Es wird jedoch auf freiwilliger Basis empfohlen, eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen.