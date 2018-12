Eine ansehnliche Menge von Narrenfreunden ist der Einladung von Zunftmeister Björn Zielinski zur Generalversamlung der Narrenzunft Deilingen-Delkhofen gefolgt. Auf dem Programm standen auch Wahlen.

In offener Abstimmung gewählt wurden Zunftmeister Björn Zielinski, Zunftkasssierer Daniel Edler und Zunftschreiber Manuel Zisterer. Letzterer übernahm das Amt von Zunftschreiber Dominic Dettinger, der dieses Amt nun zehn Jahre gewissenhaft ausgeübt hatte, wie Zielinski betonte. Er dankte ihm für seinen Einsatz und sein Engagement. Als Mitglieder des Narrenrates wurden auf jeweils zwei Jahre bestätigt Lothar Stier, Mathias Schätzle und Michael Weinmann und neu gewählt Sebastian Stier.

Zuvor hatte Zunftschreiber Dominic Dettinger der Versammlung noch einmal einen genauen Abriss über das vergangene Jahr gegeben. Die Zunft ging fünf Mal auf auswärtige Veranstaltungen. Am 3. Februar wurde der allseits bekannte und beliebte Garde-und Showtanz in Deilingen ausgerichtet, der wie immer gut besucht war. Danach stand die Ortsfasnet auf der Agenda.

Aber auch im Sommer gab es einige Aktivitäten, so die Feier des 50- jährigen Jubiläums des Narrenkeides im Mai. Die Sternwanderung der Zünfte aus Frittlingen und Schörzingen wurde diesmal nach Deilingen eingeladen. Am 31. Oktober hatte sich der Narrenrat in Gosheim getroffen. Mit dem Dreier-Treffen des Narrenrats in Gosheim und der Jahreshauptversammlung des Narrenfreundschaftsrings und dem Chic-Turnier beendete die Narrenzunft Deilingen-Delkhofen ihr Jahresprogramm.

Viele haben zur Fasnet beigetragen

Der Kassenbericht von Daniel Edler schloss trotz einiger wichtiger Investitionen mit einem Plus ab. Zunftmeister Björn Zielinski dankte allen Spendern, Freunden, Gönnern und vor allem den Sponsoren und allen, die eng mit der Narrenzunft verbunden sind. Er nannte zahllose Vereine und Organisatoren, die der Narrenzunft halfen, das große Programm über die Dorffasnet zu gestalten, vor allem die Deilinger Tanz- und Jugendabteilung mit der Garde- und Showtanzgruppe unter der Leitung von Jutta Mattes Ordowski und Andrea Roos, die Junggarde unter Leitung von Nadine von Mattes und Janine Rombey, die Kindershowtanzgrupppe unter Leitung von Jasmin Weinmann, Jessica Senn und Lisa Schnekenburger und der Kindernarrentanz unter Leitung von Diana Hermle und Karin Stehle, insgesamt 78 Personen.

Bürgermeister Albin Ragg, der die Entlastung des Vorstandes zur Entscheidung stellte, zeigte sich beeindruckt von dem, was die Deilinger Fasnet unter Führung und Anleitung der Narrenzunft auf die Beine gestellt hatte.