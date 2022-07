Mann stirbt im Badesee

Ein 53-Jähriger wurde nach einem Bad im Oberdigisheimer Stausee vermisst und schließlich tot geborgen. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Auf der Suche nach dem 53-Jährigen waren am Dienstagabend zahlreiche Rettungskräfte am Stausee im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Mann am Nachmittag noch schwimmen gehen. Als er am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, machten sich Familienangehörige auf die Suche nach ihm und fanden sein Fahrrad und seine Bekleidung am Stausee.

Gegen 23.15 Uhr wurde der Mann durch Rettungstaucher tot aus dem Wasser geborgen werden