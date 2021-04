Mann im psychischen Ausnahmezustand verletzt drei Polizisten

Ein mutmaßlich sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Donnerstagmittag in Balingen drei Polizeibeamte verletzt.

Der Mann hatte kurz vor zwölf Uhr zunächst an einem im stockenden Verkehr in der Lange Straße stehenden Pkw einer Frau das Kennzeichen abgerissen, so berichtet die Polizei. Daraufhin lief er in Richtung Stadtmitte weg. Die Frau verfolgte den Mann und verständigte die Polizei. Auf Höhe einer Tankstelle schlug er ihr das Handy aus der Hand und lief weiter.

In der Wilhelm-Kraut-Straße wurde der 29-Jährige von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei schlug der Mann unvermittelt einem Beamten ins Gesicht, riss ihm die Mund-Nasen-Maske herunter und stieß ihn nach hinten weg. Mehreren Polizisten gelang es, den sich heftig wehrenden 29-Jährigen zu überwältigen und in einen Streifenwagen zu verbringen. Im Fahrzeug setzte er sich weiterhin zu Wehr.

Insgesamt wurden drei Polizeibeamte verletzt, so die Pressemitteilung. Der Mann zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten benötigten zunächst keine ärztliche Versorgung. Der 29-Jährige wurde an eine Fachklinik überstellt.