Maier informiert zu Technologiewandel

Wer sich vom vergangenen Donnerstag bis zum Samstag auf den „Digital Highway“, also auf eine Art Datenautobahn begeben wollte, der konnte bei der Firma „Maier Machines & Robotics“ in Wehingen vorbeischauen. Hier gab es die neuesten Erkenntnisse zum Thema des digitalen Strukturwandels von Fachleuten aus der Wirtschaft und Fortbildung.

An Kundenanforderungen anpassen

Anlass dafür war die Einweihung des neuen Technologie-Zentrums, in dem Maier künftig seine Maschinen und seine Fertigungsroboter Probelaufen lassen und an die anspruchsvollen Kundenanforderungen anpassen will. Neben der Ausstellung der neuesten Maier-Produkte nutzten auch einige Zulieferer die Gelegenheit ihr Angebotsspektrum einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Der inhaltliche Schwerpunkt lag jedoch eindeutig auf dem „Technologie-Tag“ am Donnerstag in der Wehinger Schlossberghalle, als führende Vertreter des Hochschul-Campus Tuttlingen, des Fraunhofer-Instituts Stuttgart und Vertreter der Industrie, allen voran der Firmen Gühring.

Vertreten waren sie durch Nicolas Beer als Hersteller von hochwertigen, rotierenden Werkzeugen und Habel Dokumentenmanagement mit ihrem Geschäftsführer, Martin Fecker, als Ansprechpartner für ein papierloses Büro, einem erwartungsvollen Publikum präsentieren konnten.

Elektromobilität

Wie Firmenchef Michael Maier unserer Zeitung gegenüber feststellte, fesselte beispielsweise Prof. Siegfried Schmalzried vom Hochschulcampus Tuttlingen das fachkundige Publikum mit Informationen zum durch die Elektromobilität implizierten Strukturwandel und ihren Auswirkungen, vor allen Dingen auf die metallverarbeitenden Betriebe des Heubergs.

Was ist ein „Digitaler Zwilling“?

Wissenschaftlich-analytisch lieferte er einen emotionsfreien Blick auf die Fragestellung, wie künftig Produkte ressourcenschonender hergestellt werden können. Michael Maier nutzte die Gelegenheit, diesbezüglich betriebsspezifische Anpassungen zu diesem Thema vorzustellen.

Einer der Schwerpunkte in dieser Richtung ist die Digitalisierung in der Entwicklung von Drehmaschinen nach der Methode des „Digitalen Zwillings“, nach welcher die hochkomplizierten Maschinen für ihren künftigen Einsatzbereich angepasst werden.

Martin Fecker von der Firma Habel stellte – sicher auch im Hinblick auf sein Geschäftsfeld – in einem viel beachteten Vortrag die etwas provozierende Frage, wie lange die Firmen der Metallbranche noch auf eine papierlose Dokumentenverwaltung verzichten wollen und erläuterte spezielle Lösungsmöglichkeiten in dieser Richtung.

So sei es, wie Michael Maier berichtete, zu einen informativen Gedankenaustausch unter den Besuchern gekommen.

Industrie 4.0

Für Fragen zum Thema Industrie 4.0 konnten die Besucher so Fragen an die Fachleute richten und sich über die neuesten Erkenntnisse informieren lassen. Der Aufwand für die Durchführung dieser Technologie-Tage war riesig, weil, so Michael Maier, man gegenseitig voneinander lernen konnte.

Maier Machines beschäftigt etwa 70 Mitarbeiter im Stammhaus Wehingen, sowie Entwicklungsniederlassungen in den USA und in Rumänien.

Seine Produkte gehen jeweils zu etwa einem Drittel in den Automotiv-Bereich, die Drehteileindustrie und die Feinwerktechnik. Dabei konzentriert sich Maier zu 70 Prozent auf den Werkzeugmaschinenbau und 30 Prozent auf die Fachrichtung „Robotics“.