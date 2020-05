Maiandacht findet in Aggenhausen statt

Die Kirchengemeinde Mahlstetten lädt für Sonntag, 17. Mai, (coronabedingt) erstmals in diesem Jahr zur feierlichen Maiandacht nach Aggenhausen ein. Beginn ist um 14 Uhr. Zelebrant wird Pfarrer Gerwin Klose, Fridingen, sein. Musikalisch mitgestalten werden die Kirchenchorleiterin von Mahlstetten, Friederike Weber, und eine kleine Kantorengruppe.

Die Gottesdienstbesucher müssen aufgrund der Hygieneschutzmaßnahmen Mundschutz sowie das Gotteslob und eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen, teilt die Kirchengemeinde mit. Eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen werde es in der Kapelle geben, ebenso bei der Grotte. Immer ist der Abstand von zwei Metern einzuhalten (ausgenommen Paare beziehungsweise Familien). Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen ist die Personenzahl auf 100 begrenzt. Damit niemand weggeschickt werden muss, bittet die Kirchengemeinde um telefonische Anmeldung mit Namen und Telefonnummer auf dem Pfarramt Böttingen (Tel. 07429 / 2385) oder bei Pfarrer Amann bis Samstag, 16 Uhr (gern auch per Email: ja-gern@web.de). In der Pfarrkirche Mahlstetten liegt für diese Maiandacht ab Freitag eine Liste aus, in der man sich statt telefonischer Anmeldung ebenfalls im Vorfeld eintragen kann. Ein spontanes Kommen ist ebenfalls möglich, doch verbunden mit dem Risiko, dass die zur Verfügung stehenden Plätze belegt sind. Damit alle rechtzeitig ihren Platz einnehmen können, ist ein zeitiges Kommen hilfreich. Zu beachten sei weiterhin, dass beim Schafhaus derzeit wegen Baumaßnahmen nur eine eingeschränkte Parkplatzsituation gegeben ist.

Bei Regen findet die Maiandacht in der Pfarrkirche St. Konrad, Mahl-stetten, statt.