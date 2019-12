Mahstettener Kirchenchor ist „ein tolles Team“

Der Kirchenchor Mahlstetten hat ihre Cäcilienfeier in der Alten Lippachmühle gefeiert. Im Mittelpunkt stand dabei die Ehrung von Werner Dilger. Er ist seit 40 Jahren Mitglied im Kirchenchor.

Vorstand Theo Aicher sprach über die besonderen Anlässe, die im zurückliegenden passiert sind. Die Orchestermesse an Ostern war für den Verein wichtig. Außerdem ist der Chor beim Zeltgottesdienst mit Bandbegleitung aufgetreten. Der Gottesdienst fand anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Sportvereins mit Heubergwanderpokal statt. Der Kirchenchor habe hier seine junge und moderne Seite zeigen können.

Beim Ausflug nach Sinningen an der Iller zum dortigen befreundeten Kirchenchor wurde zusammen von beiden Chören eine Messe gestaltet. Am Nachmittag machte man eine kleine Wanderung entlang der Iller. Die Chormitglieder erfuhren vom dortigen Ortsvorsteher Interessantes über die Iller, ein Kraftwerk und die Veränderungen, die der Bau der Autobahn in den 60er Jahren brachte.

Theo Aicher bedankte sich bei der Vorstandschaft und dem Vereinsausschuss für die tatkräftige Unterstützung. „Wir sind ein tolles Team!“, sagte Aicher stolz.

Pfarrer Johannes Amann ehrte danach die Jubilare für die Diözse, beziehungsweise das Dekanat. Der zweite Vorsitzende Werner Dilger ist seit 40 Jahren im Kirchenchor, Julia Aicher seit 10 Jahren.

Für 40 Jahre konnte Pfarrer Amann die Urkunde des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie eine Ehrennadel überreichen. Für 10 Jahre überreichte er die Urkunde des Dekanatsbezirk Spaichingen. Ausserdem erhielten die Geehrten auch ein Präsent des Chors. Vorstand Theo Aicher gab zudem einen Rückblick über die 40 Jahre, in denen Werner Dilger singt. Er konnte von Höhen und Tiefen berichten und erzählte Anekdoten. Beide Geehrten durften sich zudem über ein gesungenes Gedicht der Dirigentin freuen und ihr persönliches Wunschlied, vom Chor vorgetragen, genießen.

Aicher bedankt sich bei Pfarrer

Als Wermutstropfen empfand Theo Aicher, dass Pfarrer Amann zur Mitte des nächsten Jahres die Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg verlassen wird. Er bedankte sich beim Pfarrer für die angenehme Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren. Pfarrer Johannes Amann bedankte sich beim Chor für das Mitwirken bei den Gottesdiensten und sagte, dass er das Auftreten des Chors immer als etwas ganz Besonderes erlebt habe.

Der Chor besteht momentan aus 24 Sängern, alle Stimmen sind besetzt. Eine junge Sängerin konnte sogar dazugewonnen werden. Der Verein will sein Augenmerk in Zukunft darauf legen, dass diese Zahl erhalten bleibt. Besser wäre laut dem Kirchenchor sogar ein Aufbau der Stimmen. Im vergangenen Jahr wurden 36 Proben abgehalten und bei 14 kirchlichen Anlässen gesungen. Alles in allem freuten sich die Teilnehmer über einen gelungenen Abend in gelöster Stimmung bei gutem Essen und Trinken.