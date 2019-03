Mahlstetter Wehr hat Rekordjahr hinter sich

Die Mahlstetter Feuerwehr hat am Samstagabend in der Lippachmühle auf ein recht aktives und erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Kommandant Michael Seuling, der bei den Wahlen als Kommandant einstimmig wiedergewählt wurde, sprach von einem „ Jahr der Superlativen“.

Dies begründete er einerseits mit der erstmaligen erfolgreichen Ablegung des Leistungsabzeichens in Silber, andererseits mit einem Rekordeinsatzjahr mit 20 Einsätzen und einer niemals zuvor erreichten Höchstmarke an aktiven Mitgliedern. Dies alles zeige auf, dass die Mahlstetter Wehr gebraucht werde und den gestiegenen Anforderungen jederzeit gewachsen sei.

Die Ablegung des Leistungsabzeichens, so Seuling, bescheinige der Wehr einen hohen Ausbildungsstand, der durch parallel dazu stattgefundenen Lehrgängen weiter habe gestärkt werden können. 14 Feuerwehrkameraden hätten ihr Wissen bei kreisweiten Lehrgängen erweitert. Auch sei die Zahl der Atemschutzgeräteträger weiter gewachsen. Dafür gab es vom Kommandanten großes Lob für diese sehr aktive Gruppe.

Das Einsatzspektrum sei breit gefächert gewesen, meinte Seuling, aber alle Einsätze seien professionell abgearbeitet worden und ohne Verletzungen verlaufen. Allerdings sei die Zuverlässigkeit beim Mitführen von Funkmeldeempfängern noch verbesserungsfähig.

Die Zahl der aktiven Mitglieder habe sich auf eine Höchstmarke von 31 entwickelt. Dies liege unter anderem an der sehr guten Kameradschaft, aber auch an der kontinuierlichen Jugendarbeit. Außerdem habe man zwei ausgebildete Feuerwehrleute durch Zuzug gewinnen können.

In gesellschaftlicher Hinsicht dürfe man den Ausflug ins Allgäu als gelungen bezeichnen. Grünes Licht habe die Wehr von der Gemeinde in Bezug auf die Anschaffung einer neuen Einsatzkleidung bekommen, was sehr gut angekommen sei.

Insgesamt sind derzeit 39 Mann in der Feuerwehr Mahlstetten tätig. Davon sind 31 aktiv, sieben bei der Jugendfeuerwehr und einer in der Altersabteilung. Insgesamt habe man sich 17 Mal zu Übungen getroffen und 19 Mal sich auf das Leistungsabzeichen vorbereitet. Den Probenbesuch bezifferte Seuling mit 74 Prozent, was einem leichten Rückgang entspreche.

Schriftführer Markus Grathwohl ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und Kassierer Raphael Lang präsentierte die Entwicklung der Kasse. Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart Simon Aicher informierte die Versammlung über die Aktivitäten beim Feuerwehrnachwuchs.

Michael Seuling wird Hauptlöschmeister

Bürgermeister Helmut Götz war voll des Lobes über die Arbeit der Wehrmänner. Seine von ihm vorgeschlagene Entlastung konnte einstimmig erteilt werden. Zur Überraschung des Kommandanten trug Götz insofern bei, als er ihn zum Hauptlöschmeister beförderte. Bei den Wahlen konnte neben dem Kommandanten Michael Seuling auch Kassier Raphael Lang, Schriftführer Markus Grathwohl für weitere zwei Jahre und Jugendwart Sandro Schweizer für weitere fünf Jahre gewählt werden. Dennis Janzik wurde als stellvertretender Jugendwart ebenfalls für zwei Jahre gewählt.

Die Ehrungen nahm der stellvertretende Kreisbrandmeister Fritz Frey vor. Geehrt wurden: Raphael Lang, Daniel Aicher, Markus Grathwohl und Robin Schutzbach für 15-jährige aktive Tätigkeit. Simon Aicher und Michael Seuling wurden für 20-jähige aktive Tätigkeit ausgezeichnet. Josef Sauter und Hans Schutzbach sind seit 40 Jahren in der Mahlstetter Feuerwehr. Frei zeichnete sie mit dem entsprechenden Ehrenzeichen aus. Alle Geehrten bekamen von der Feuerwehr noch einen Gutschein überreicht.

Am Schluss der Versammlung wurden noch die Beförderungen vorgenommen und die fleißigsten Probenbesucher ausgezeichnet. Samuel Dilger, Jann Kuolt und Max Sauter wurden zu Feuerwehrmännern befördert. Rainer Sauter darf sich künftig Hauptlöschmeister nennen. Zu den fleißigsten Pobenbesuchern zählten Dennis Janzik, Heiner Sauter, Nico Sauter, Rainer Sauter und Michael Seuling mit 0 Fehlproben sowie Jan Bronner mit einer Fehlprobe.S imon Aicher wurde von Michela Seuling für seine Arbeit als Jugendwart mit einem Geschenk verabschiedet, bevor man zum gemütlichen Teil übergehen konnte.