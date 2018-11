Mahlstetter Wald wirft weniger ab

Auch am Gemeindewald Mahlstetten gehen die niedrigen Holzpreise nicht vorbei. Dies geht aus dem Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald im Jahr 2019 hervor, den Revierleiter Torsten Weis dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vorstellte.

Dabei musste er berichten, dass trotz 200 000 Euro geplanten Erlösen nach Abzug der Kosten lediglich rund 22 500 Euro in der Gemeindekasse verbleiben werden. Grund hierfür seien die hohen Kosten für die Bewirtschaftung der Steillagen, der Einsatz von zusätzlichem Fremdpersonal, wie Baumkletterer, Spezialmaschinen und so weiter, sowie der aktuell niedrige Holzpreis. Außerdem sollen rund 11 000 Euro in die Bestandspflege und den Waldschutz sowie etwa 1500 Euro in die Wegeunterhaltung fließen.

Das jährliche Hiebsatz-Soll wird von rund 2900 Festmetern auf 2600 Festmeter zurückgefahren. Die Forstmaßnahmen erfolgen in den Bereichen Felseck-Staige, Felseck, Hinterdorf, Kohlwald, Mühlbohl, Friedhof Aggenhausen, Brand und Vogelhausweg. Beklagt wurde erneut die Verbiss-Situation, wo man sich nach Gesprächen mit den Jagdpächtern eine Verbesserung erhoffe.

Das laufende Jahr 2018 verläuft beim Holzverkauf schleppend, da der Absatzmarkt fehlt. Aufgrund des großen Angebots an Sturmholz und so genanntem Käferholz, zum Teil aus dem eigenen Wald, vor allem aber aus anderen Regionen, was von der anhaltenden Trockenheit herrührt, ist man mit dem Einschlag in Mahlstetten zurückhaltend gewesen. Dieser wird erst jetzt wieder fortgesetzt, so dass die ursprüngliche Einnahmeplanung nicht mehr ganz erreicht werden kann, aber dennoch rund 30 000 Euro an Erlös erwartet werden dürfen.

Schuppen bislang nicht gefragt

Die Verwaltung hat die Verpachtung von Schuppenplätzen im Schuppengebiet „Deichselbrunnen“ ausgeschrieben und die Formulare einschließlich Vertragsentwurf und Plänen seit 1. Oktober auf der Homepage eingestellt. Bislang sind aber noch keine Bewerbungen für Schuppenplätze eingegangen. Aufgrund dessen steht die Überlegung im Raum, die geplante wegemäßige Erschließung im kommenden Jahr noch nicht ausführen zu lassen. Eine Entscheidung dazu wird der Gemeinderat in der Sitzung im Dezember treffen. Es geht um rund 45 000 bis 50 000 Euro Baukosten. Sollte bis 1.Dezember kein Antrag auf einen Schuppenplatz eingehen, wird die Erschließung nicht vollzogen.

„Kinder und digitale Medien“

Die Gemeinde wird die Veranstaltung des Elternbeirats, welche im Kindergarten oder im Foyer der Mehrzweckhalle stattfinden kann, unterstützen.