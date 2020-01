Mahlstetter Sänger verzeichnen Minus in der Kasse

Herbert Specker wird im Ausschuss künftig die passiven Mitglieder beim Männergesangverein Mahlstetten vertreten. Er löste Leopold Sauter ab, der nach 14 Jahren nicht mehr kandidierte und mit einem Geschenk verabschiedet wurde. Ansonsten kann der Vorsitzende Hans Aicher auf eine langjährige Führungsmannschaft zählen, so eine Pressemitteilung.

Viele weitere Sänger und Akteure würden nötig sein, wenn am Samstag, 15. Februar, die „Sängerfasnet“ mit einem großen Programm in der Mehrzweckhalle stattfinden wird, an der man derzeit mit Hochdruck arbeite. Sowohl der 2. Vorsitzende Markus Aicher als auch Schriftführer Guido Sauter und Wirtschaftsführer Josef Horn wurden für weitere zwei Jahre bestätigt, ebenso die Beisitzer Edwin Sauter und Anton Schilling sowie Kassenprüfer Theo Aicher. Zusammen mit dem amtierenden Kassier Joachim Aicher und nicht zuletzt der Chorleiterin Claudia Mülherr-Bienert seien „alle Funktionärsposten komplett und gut besetzt“.

Als „arbeitsreich“ fasste der Vorsitzende das Vereinsjahr 2019 zusammen, sowohl zahlreiche innerörtliche Verpflichtungen wie die Gestaltung des Gottesdienstes zum 50er Fest und Mitwirkung beim Kinderferienprogramm als auch der Auswärtsauftritt in Owingen seien „gut gelungen“; mit dem von Anton Schilling durchgeplanten Ausflug an den Bodensee und der Vatertagswanderung zu „Ferdis Bienenpark“ nach Egesheim habe man wunderbare Stunden erlebt. Gesanglich gesehen sprach die Chorleiterin von einem ruhigen Jahr und kündigte deshalb für die kommenden Monate intensive Proben an, um beim Frühjahrskonzert am 9. Mai auch neues Liedgut präsentieren zu können; außerdem stünden im Jahresverlauf Auswärtsauftritte in Deilingen, Schömberg, Renquishausen, Nendingen und Emmingen fest.

Das relativ ruhige Sängerjahr 2019 hatte laut Mitteilung auch geringere Einnahmen zur Folge, sodass Kassier Joachim Aicher ein Jahresminus bekanntgeben musste. Für gewissenhafte Proben- und Auftrittsteilnahme überreichte die Chorleiterin Präsente an elf Sänger; Spitzenreiter mit lückenloser Anwesenheit bei 57 Terminen waren Hans Aicher, Anton Stegmüller und Georg Steyerer.