Mahlstetter Rat kritisiert Regionalplan

Mahlstetten (pm) - Der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg hat den Regionalplan für die Heuberg-Gemeinden, darunter Mahlstetten, fortgeschrieben. Mahlstetten gilt laut diesem Plan nicht als „Siedlungsgebiet. An der Entscheidung regt sich Kritik. Für die Gemeinde Mahlstetten sind folgende Punkte im künftigen Regionalplan relevant: Unverändert ist die Einstufung als „Ländlicher Raum im engeren Sinn“ und die Zugehörigkeit zum „Mittelbereich Tuttlingen“.

Im Zuge dieser Gesamtfortschreibung werden erstmals sogenannte „Siedlungsentwicklungen“ erfasst. Dies geschehe laut Pressemitteilung vor dem Hintergrund, dass auf Wunsch der Landesregierung eine Zersiedelung der Landschaft sich in erster Linie auf Schwerpunkte, also die sogenannten „Siedlungsbereiche“ konzentrieren sollte. Mahlstetten sei dabei in die Kategorie „weitere Gemeinde ohne besondere Funktion“ eingestuft.

Im Vorfeld haben mehrere Gemeinden, darunter Mahlstetten, die in diese Kategorie einstuft werden sollten, eine Einstufung in die Kategorie Siedlungsbereich angestrebt, weil vermutet wurde, dass die gemeindliche Entwicklung allein durch das Merkmal „weitere Gemeinde“ gehindert werde. Nachdem keine Nachteile aus der neuen Einstufung versichert wurden, wurde ein weiterer Vorstoß in dieser Sache für nicht zielführend gehalten.

Auf Nachfrage beim Regionalverband erhielt die Verwaltung überdies die Antwort, dass sich durch die Gesamtfortschreibung „keine direkten Veränderungen“ für die Gemeinde Mahlstetten ergeben würden.

Einzelne Gemeinderäte äußern Skepsis gegenüber den Zielen der Landesregierung, was allgemein die Ausweisung von weiteren Schutzgebieten angeht. Gerade der Ländliche Raum werde dadurch noch weiter gegängelt. Eine entsprechend vorformulierte Stellungnahme wurde vom Gemeinderat besprochen und schlussendlich freigegeben.