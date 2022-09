Mahlstetter Kinder lernen „Erste Hilfe“ kennen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über 30 Mahlstetter Kinder besuchten das diesjährige Ferienprogramm der Katholischen Bücherei vor und im Pfarrheim in Mahlstetten. In zwei Gruppen aufgeteilt erklärten Rettungssanitäter Jonathan Schmidt, der aus Mahlstetten stammt, und sein Kollege Philipp Thuner, was Erste Hilfe bedeutet und was es in einem Krankenwagen alles zu entdecken gibt.

Jedes Kind erhielt ein Päckchen mit verschiedenen Pflastern und Verbandsmaterial, die sogleich ausgepackt, besprochen und ausprobiert wurden: vom einfachen Kinderpflaster über einen Fingerkuppenverband bis zum Kopfverband. Auch die Versorgung von Verletzten mithilfe einer Rettungsdecke und die Stabile Seitenlage wurden erklärt.

Die Kinder durften alle in den Rettungswagen hineingehen, um zu sehen, welche Apparate, Liegen und weitere Hilfsmittel in einem Krankenwagen vorhanden sind und wozu sie gebraucht werden. Sie konnten verschiedene Liegen und einen Transportstuhl ausprobieren und sogar auf den Fahrersitz sitzen. Mit vielen neuen Eindrücken und nützlichem Wissen gingen die Kinder nach einem interessanten Vormittag nach Hause.