Mahlstetter Fünfziger feiern mit Gottesdienst und Sektempfang

Den Umständen entsprechend und in leicht abgespeckter Form ist in Mahlstetten am Samstag das Fünfzigerfest gefeiert worden. Eingeladen hatte der Jahrgang 1970, Annelore Specker, Arno Villing, Bernd Bronner, Gerry Scharfschwert, Jürgen Sauter und Marc Stegmüller. Der Festtag begann mit einem feierlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Konrad, zelebriert von Pfarrer Johannes Amann, musikalisch gestaltet von Solo-Darbietungen von Annelore Specker. Im Landgasthof Lippachmühle fand der weltliche Teil des Fünfzigerfestes statt, Sektempfang und Mittagessen aller Jubilare. Eingeladen waren auch die Jubilare der Jahrgänge 1930, 1940, 1950 und 1960.