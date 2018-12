Mahlstettener Sänger danken Guido Sauter

In der Weihnachtsfeier des Männergesangvereins Mahlstetten in der Lippachmühle hat die Ehrung von Schriftführer Guido Sauter im Mittelpunkt gestanden. Zu neuen passiven Ehrenmitgliedern wurden zudem ernannt: Für jeweils 48 Jahre Mitgliedschaft Karl Hans Drössel, Gerhard Aicher und Karl Aicher sowie Günther Aicher für 39 Jahre.

„Wir kommen nun zur Ehrung eines überaus verdienten aktiven Sängers, der uns wie kein anderer stets ein großes Vorbild ist“, begann Aicher seine Laudatio für Guido Sauter, der 30 Jahre das Amt des Schriftführers bekleidet.

Viele Ehrungen konnte dieser seit seinem Eintritt 1979 in den Verein bereits entgegennehmen: den Sängerkrug, die silberne Ehrennadel des Deutschen Sängerbundes, die Emblemtafel des Vereins, die Silberne Ehrennadel und für 35 Jahre die goldene Ehrennadel des Chorverbands SBH.

Sauter ist zudem so etwas wie der „Tausendsassa“ im Verein. Als Solist bereichert er den Chor mit seiner wunderschönen klaren Stimme. Er hat bei den großen Jubiläumsfesten 1990 und 2015 mit organisiert, ist seit 17 Jahren der Conferencier bei der Fasnachtsveranstaltung, die ohne sein Mitwirken und Organisationstalent nicht durchführbar wäre. Und dann lebt Sauter seit 19 Jahren in Tuningen und ist trotzdem in puncto Probenbesuch immer an erster Stelle, so Aicher.

Den Verein maßgeblich geprägt

„Mit deinen Ideen wurde unser Verein maßgeblich geprägt und mitgestaltet. Du hast dem Schriftführerbuch deinen Stempel aufgedrückt“, lobte Hans Aicher. Es sei geradezu eine Wonne, seine lebendigen Schriftführerberichte zu hören. Zudem besitze Guido die Gabe, sich mit Jung und Alt bestens zu verstehen.

Dank gebührte auch seiner Frau Adelheid, ohne deren Unterstützung das alles nicht möglich gewesen wäre. Adelheid Sauter freute sich über das weihnachtliche Blumengebinde. Für sein großes Engagement für den Männergesang überreichte Hans Aicher dem „dreissigjährigen“ Schriftführer einen Gutschein. „Der enorme Applaus aller Sänger soll dich immer an diesen Abend erinnern.“ Dazu sang der Männerchor unter der Leitung von Claudia Mühlherr-Bienert das Lied „Ein jeder Tag ist ein Geschenk.“

Er müsse gestehen, dass sein Herzblut schon am MGV hänge, bedankte sich Guido Sauter. Das Wort von Ludwig Uhland „Singe, wem Gesang gegeben“ war für ihn Motivation und für das Schreiben habe er vermutlich einfach das Talent. Heute dürfe er es jedoch sagen: „1990 hatte ich die Nase gestrichen voll und ich weiß nicht mehr, was mich bewogen hat, weiter zu machen. Inzwischen sind 28 Jahre vergangen, den Absprung habe ich damals einfach nicht geschafft“, gab Sauter zu. – Und darüber sind auch die Sänger froh und dankbar.