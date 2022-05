Mahlstettener Räte befassen sich mit Wasserversorgung

Der Gemeinderat Mahlstetten traf sich am 16. Mai zur öffentlichen Sitzung und befasste sich laut Pressemitteilung mit mehreren Themen.

Der Vorsitzende führte aus, dass man in der zurückliegenden nichtöffentlichen Sitzung beschlossen habe, keine Reservierung von Grabstellen auf dem Friedhof Aggenhausen vorzunehmen. Eine entsprechende Anfrage aus der Einwohnerschaft hatte hierzu vorgelegen.

Zunächst gab Bürgermeister Buggle bekannt, dass der Einbau der Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter Kirchbühl, den man im vergangenen Jahr beauftragt hatte, zwischenzeitlich – mit etwas zeitlichem Verzug aufgrund von Lieferengpässen – abgeschlossen worden sei. Die Anlage funktioniere einwandfrei. Nun müsse man noch die Lieferung des ebenfalls beschafften neuen Notstromaggregats abwarten, dann könne die Anlage auf Volllast laufen.

Neben dem Hochbehälter im Gewann „Kirchbühl“ wird der erforderliche Wasserdruck im Ortsgebiet mittels einer Druckerhöhungsanlage in der Kirchstraße reguliert. Die Firma Strecker Wassertechnik aus Nendingen hatte die Anlage vor einigen Jahren eingebaut. Die Firma habe ein Angebot für einen Wartungsvertrag vorgelegt, um auch künftig regelmäßige Überprüfungen und etwaige Reparaturen zeitnah gewährleisten zu können. Das Gremium war sich einig, dass man die Zusammenarbeit mit der Firma fortführen sollte. Es wurde beschlossen, das vorliegende Angebot mit einer Wartungspauschale von 1150 Euro netto pro Jahr anzunehmen.

Bereits im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das laufende Jahr sowie im Zuge der Vorstellung des Jahresberichts der Wasserversorgung in der Märzsitzung hatte die Netze BW informiert, dass das Prozessleitsystem im Hochbehälter Kirchbühl erneuert werden müsse. Im Haushaltsplan sind hierfür 50 000 Euro veranschlagt. Die Notwendigkeit der Erneuerung des Prozessleitsystems, also der elektrischen Steuerung und der Fernwartung der gesamten Anlage, hatte ein Ingenieur der Netze BW in der Märzsitzung ausführlich dargelegt. Das vorliegende Angebot schließt mit 38 245,76 Euro und liegt damit deutlich unter der ursprünglich angenommenen Summe. Insofern hatte die Verwaltung eine Vergabe empfohlen. Das Angebot der Firma Götztech aus Meßstetten wurde angenommen.

In der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres wurden Überlegungen angestellt, bei der U3-Kinderbetreuung im Kindergarten „Schatzinsel“ ab dem nächsten Kindergartenjahr zusätzlich zum bestehenden Angebot eine „bloße“ Vormittagsbetreuung anzubieten. So könne man Eltern, die ihre Kinder nur vormittags in die Krippe bringen wollten, Zugeständnisse bei den Elternbeiträgen machen. Nachdem im gesamten Kindergartenjahr die Personalsituation aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle und einer Kündigung schwierig war und eine Mitarbeiterin nach wie vor krank sei, erläuterte Bürgermeister Buggle, dass man hier bislang nichts unternommen habe. Er bat um Verständnis, dass zunächst der reguläre Betrieb wieder laufen sollte, ehe man über weitere Angebote nachdenke.

Bürgermeister Buggle gab die vom Polizeirevier Spaichingen vorgelegte Kriminalitätsstatistik 2021 für die Gemeinde Mahlstetten bekannt. Demnach lebe man in einer sehr sicheren Gemeinde. Insgesamt habe es 2021 „nur“ sieben Straftaten (sechs weniger als im Vorjahr) gegeben, wovon drei (Vorjahr neun) aufgeklärt werden konnten, was einer Aufklärungsquote von 42,9% (Vorjahr 69,2%) entspreche. Hauptsächlich handele es sich um Diebstahlsdelikte sowie Straßenkriminalität. Aber auch körperliche Gewalt ist vorgekommen.

Der Vorsitzende teilte mit, dass die Initiatoren der Skateranlage mittlerweile den Sponsoringbrief fertiggestellt und vereinzelt bereits verteilt hätten. Er habe sich außerdem an die Presse gewandt, um die ganze Angelegenheit auch medial gut zu verbreiten. Nun müsse man schauen, welche Summen generiert werden können. Der Verein sollte als Bauherr auftreten, um Fördermittel zu bekommen, was der Ausschuss zugesagt habe.

Aus der Mitte des Gremiums wurde angefragt, ob derzeit Flüchtlinge oder Obdachlose in Mahlstetten von der Gemeinde unterzubringen seien. Der Vorsitzende verneinte dies. Das Franz-von-Sales-Heim als kommunale Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft stehe aktuell leer.

Ein Gemeinderat sprach an, dass man des Öfteren gefüllte Hundekotbeutel am Wegesrand und in den Grünflächen finde. Es sei nicht zu verstehen, warum Hundehalter die Hinterlassenschaften der Tiere zwar in die Beutel „verpacken“, diese jedoch dann nicht in die entsprechenden Behälter entsorgen würden.

Zum Abschluss der Sitzung hatte Bürgermeister Buggle die Aufgabe, Gerhilde Riemer offiziell und im Namen des Gemeinderats in den Ruhestand zu verabschieden. Die Verwaltungskraft war seit dem 1. Oktober 2016 im Rathaus beschäftigt und geht mit Ablauf des 30. September nach mehr als 40 Jahren im öffentlichen Dienst in Rente.