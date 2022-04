Mahlstetten sucht Sponsoren für Skateranlage

Der Gemeinderat Mahlstetten hat sich in seiner jüngsten Sitzung schwerpunktmäßig einer neuen Skateranlage gewidmet:

Errichtung einer Skateranlage am Sportplatz

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Bürgermeister Buggle die Initiatoren des Themas, die als Zuhörer der Sitzung beiwohnten. Diese waren im Mai des vergangenen Jahres auf die Gemeinde zugekommen und hatten darum gebeten, die Errichtung einer Skateranlage zu prüfen. Eindrucksvoll legten sie in der Julisitzung ihre Vorstellungen dar und zeigten sich bereit, selbst die Initiative zu ergreifen, um das Projekt umsetzen zu können. Das Engagement wurde vom Gemeinderat sehr begrüßt. Damals war vereinbart worden, auf das Architekturbüro Lehr aus Böttingen zuzugehen, um eine grobe Konzeption, Planung und Kostenschätzung zu erhalten. Anfang September 2021 fand überdies ein Vor-Ort-Termin mit den Jugendlichen, dem Architekten und dem Bürgermeister statt.

Die mittlerweile vorliegende Konzeption geht von Gesamtkosten in Höhe von knapp 115 000 Euro aus. Als idealer Standort wird sowohl von den Jugendlichen als auch dem Architekten und der Verwaltung die Fläche zwischen Tennisplatz und Sportplatz gesehen. Die Grundstücke sind in Gemeindeeigentum, allerdings aktuell verpachtet.

Im Gegenzug gibt es aber auch Vorteile für den Standort: einerseits dient der dortige Bereich ja bisher bereits der Ausübung des Sports. Daher wäre ein weiteres Sportangebot passend. Des Weiteren könnte die Anlage auch Gästen des Hochseilgartens dienen und damit überregionale Bedeutung bekommen. Von einem Standort außerhalb der Ortsbebauung würden überdies weniger Lärmbelästigungen ausgehen. Im Übrigen ist genau dieser Bereich „nur“ als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Weitere Schutzgebiete sind auf dieser Fläche nicht festgelegt.

Überdies käme im Falle eines Standorts außerhalb der Ortsbebauung eine Förderung durch den Naturpark Obere Donau in Betracht. Ebenso sei denkbar, Zuschüsse über die Tourismusförderung zu erhalten. Eine entsprechende Anfrage der Verwaltung sei jedoch bislang nicht beantwortet worden.

Ferner sei vorstellbar, dass ein örtlicher Verein die Anlage in seinem Namen baue und Zuschüsse aus dem Sportstättenbau erhalte. Die Gemeinderäte stellten klar, dass sich die Gemeinde eine solche Anlage zum aktuellen Zeitpunkt ohne Zuschüsse nicht leisten könne. Deswegen werden die Jugendlichen gebeten, mit der nun vorgelegten Konzeption und der groben Kostenschätzung auf Sponsorensuche zu gehen.

Freiwillige Feuerwehr – Zuschuss für den Feuerwehrführerschein

Bereits seit dem Jahr 2014 bezahlt die Gemeinde Mahlstetten jedem Feuerwehrangehörigen, der den Führerschein Klasse C (LKW) macht, um die Feuerwehrfahrzeuge fahren zu dürfen, einen Zuschuss in Höhe von 1800 Euro für die Kosten der Fahrschule. Im Gegenzug verpflichten sich die Kameraden, mindestens neun Jahre Dienst in der Mahlstetter Feuerwehr zu leisten. Für jedes volle Jahr, das die Person vorzeitig ausscheidet, werden 200 Euro zurückgefordert.

Aktuell hatte ein Feuerwehrmann den Führerschein gemacht und wolle nun den kommunalen Zuschuss in Anspruch nehmen. Daher war der Feuerwehrkommandant mit der Bitte auf den Bürgermeister zugegangen, im Gemeinderat zu diskutieren, ob künftig nicht die kompletten Kosten für die Erlangung der Fahrerlaubnis von der Gemeinde übernommen werden könnten.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, den Zuschuss nach wie vor auf einen Betrag zu deckeln und hierfür die derzeitigen Kosten in Höhe von 2700 Euro als Grundlage zu nehmen. Gleichzeitig sollte jedoch die Rückerstattung pro Dienstjahr des vorzeitigen Ausscheidens auf 300 Euro festgelegt werden. Aus den Reihen der Gemeinderäte wurde ergänzt, dass man maximal eine Person pro Jahr fördern wolle.