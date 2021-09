Mahlstetten nimmt drei neue Ministranten auf

Gleich zwei gute Neuigkeiten konnten die Mahlstetter Kirchenbesucher jüngst miterleben. Zum einen hieß Pater Ankit, der zur Freude der Gemeindemitglieder die Nachfolge von Pfarrer Johannes Amann angetreten hat, im Gottesdienst den unlängst auf dem Dreifaltigkeitsberg angekommenen Diakon Frater Martins Ugbede Omale herzlich willkommen. Frater Martins wird seine Diakonzeit auf dem Heuberg verbringen. Zum andern stand die Aufnahme von drei neuen Ministranten auf dem Plan. Die Kirchenbesucher durften sich auf einen spannenden Festgottesdienst freuen.

Kurz vor Beginn der Feier wurden die vor dem Altar in Herzform aufgereihten Teelichte angezündet. Für jeden Messdiener sollte während der Eucharistiefeier ein Licht leuchten.

Und wie jedes Jahr fügte sich die Mahlstetter Ministrantenschar mit erfreulicher Selbstverständlichkeit in den Gottesdienst mit ein. Dass die Ministrantenarbeit in der Heuberggemeinde nach wie vor nicht an Attraktivität verliert, zeigt die Bereitschaft der drei Kinder, die feierlich in die Gemeinschaft aufgenommen wurden. Luisa Aicher, Nico Hafner und Elias Felisoni nehmen ab jetzt ihren Dienst auf. Luisa und Nico wurde während des Gottesdienstes ihre Miniplakette umgehängt. Elias, der leider nicht an der Feier teilnehmen konnte, wird diese die nächsten Tage erhalten.

Für fünf Jahre in der Minigruppe wurden mit Urkunde der Diözese und einem Präsent Ellen Specker und Thomas Gentner geehrt. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass Leon Schlecht und Dominik Sauter die Reihen der Messdiener verlassen. Doch nach 10 bzw.13 Jahren Dasein in den Ministrantenreihen gilt, den beiden Danke zu sagen für die vielen Jahre Verlässlichkeit und Engagement. Sowohl P. Ankit als auch die Mitfeiernden zollten den Ausscheidenden gebührenden Respekt.

Die sympatische Oberministrantin Sophia Aicher bedankte sich am Ende der Messe bei allen Ministrantinnen, Ministranten, der Kirchengemeinde und bei P. Ankit, der zu den Minis der Seelsorgeeinheit ein sehr herzliches Verhältnis pflegt. Der Dank von P. Ankit galt letztendlich all den jungen Menschen, die bereit sind, in der Kirche ihren Dienst zu tun, sowie der Betreuerin Bärbel Aicher, die letztendlich nicht ganz unschuldig ist, dass die Ministrantengruppe alljährlich Zuwachs bekommt.