Mahlstetten muss für Projekte Kredite aufnehmen.

Im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen hat sich der Gemeinderat mit den Investitionsmaßnahmen des kommenden Jahres befasst. Obwohl die Haushaltslage in 2022 voraussichtlich abermals angespannt sein und die Gemeinde nicht an einer Kreditaufnahme vorbeikommen werde, müssten einige Projekte angegangen werden, so eine Pressemitteilung.

An oberster Stelle stehe der weitere Bauabschnitt der Kanalsanierung entlang der Ortsdurchfahrt. Hierfür würden 2022 voraussichtlich 1,2 Millionen Euro abfließen. Ferner stehe die Fertigstellung des Löschwasserkonzepts an, die Erschließung des Gewerbegebiets „Grube“ solle im Blick behalten werden. Sollte die Verwaltungsgemeinschaft eine Förderzusage für die Erstellung der Antragsunterlagen als Schwerpunktregion im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bekommen, müssten 27 000 Euro Ausgaben und 16 000 Euro Fördereinnahmen eingeplant werden. Aus Sicht der Verwaltung müsste überdies ein Relaunch der Homepage kommen. Auch stünden Projekte wie die etwaige Realisierung der Skateranlage und die mögliche Erweiterung der Erddeponie auf der Agenda.

Das Gremium war sich einig, dass es schwierig werde, alle genannten Vorhaben in die Tat umzusetzen. Zumal auch die Fortführung des Baugebiets „Kleines Öschle“ anstehe. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Posten in den Haushalt 2022 aufnehmen zu lassen. In den nächsten Sitzungen werde man detailliert darüber beraten und schauen, welche Investitionen tatsächlich im nächsten Jahr darstellbar sind.

In der Sitzung am 26. Juli hatte die Verwaltung informiert, dass Mahlstetten eine Förderzusage des Bundes für die Beschaffung eines Notstromaggregats am Wasserhochbehälter „Kirchbühl“ erhalten habe. Der Gemeinderat hatte beschlossen, die Ausschreibung durch die RBS wave, Stuttgart, durchführen zu lassen. Mittlerweile hat jedoch die Netze BW mitgeteilt, dass man sich ein aufwendiges Ausschreibungsverfahren ersparen und lediglich einzelne Hersteller um ein Angebot bitten könne. Im Zuge einer Abfrage war laut Pressemitteilung nur ein Hersteller, die Firma Polyma, bereit gewesen, in Verhandlungen einzusteigen und zu Vor-Ort-Terminen zu kommen. Dieses Unternehmen sei laut der Netze BW ein sehr guter Geschäftspartner. Insofern sehe man keine Schwierigkeiten, dass „nur“ dieses Unternehmen ein Angebot abgeben habe. Im Übrigen war das Angebot dieser Firma Grundlage für den Förderantrag. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 80 000 Euro, der Zuschuss liegt bei 34 000 Euro.

Die Firma habe jedoch mitgeteilt, dass aktuell von einer Lieferzeit von rund 50 Wochen auszugehen ist. Leider sei dies laut Netze BW in der gesamten Branche so. Die Kämmerei hatte daher mit dem Fördergeber gesprochen, weil die Fördermittel an das laufende Jahr gebunden sind. Das Regierungspräsidium bescheinigte daraufhin, dass eine Fristverlängerung möglich sei, wenn die Gemeinde zeitnah vergebe. Das Gremium bestätigte abermals, dass eine Notstromversorgung im Wasserhochbehälter zwingend sein müsse. Dass man hierfür Fördermittel bekomme, sei umso besser. Ohne lange Diskussion wurde daher der Vergabe an die Firma Polyma zugestimmt.

Bürgermeister Buggle informierte, dass bei einem Baustellentermin entlang der Ortsdurchfahrt festgestellt wurde, dass die Erdkabel für die Straßenbeleuchtung an vielen Stellen schadhaft seien. Dies sei erst zutage getreten, als man die Gehwegbereiche komplett aufgerissen habe. Man habe daher ein Angebot für die Erneuerung der Erdkabel auf der gesamten Länge (500 Meter) eingeholt. Der Rat sprach sich dafür aus, diese zusätzlichen 10 000 Euro in Kauf zu nehmen und die Erdkabel zu erneuern. Bei jedem späteren Schaden müsste der Gehweg wieder aufgerissen werden, was teurer werde.

Buggle teilte mit, dass der Erdaushub hinter den Grundstücken am Ortsausgang über den Winter dort gelagert bleibe und erst nach der Schneeschmelze entsorgt werde.

Der Bund hat nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ein Sonderförderprogramm zur Installation von Sirenen auferlegt. Man müsse pro Sirenenstandort mit Kosten von rund 20 000 Euro pro Gerät ausgehen. Der Gemeinderat war sich laut Mitteilung einig, dass sich die Gemeinde Mahlstetten nicht an diesem Förderprogramm beteiligen werde.