Mahlstetten erhält ELR-Fördergelder

Der Gemeinderat Mahlstetten hat in seiner letzten Sitzung über das weitere Vorgehen beraten, um als Teil der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen Fördergelder aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum zu erhalten.

Im vergangenen Jahr entstand laut Pressemitteilung der Gemeinde die Idee, dass sich die Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen (VG) als Schwerpunktregion im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bewirbt. Da sich ein Zusammenschluss von Kommunen für diese Fördereigenschaft bewirbt, waren im Vorfeld Gespräche mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und dem Regierungspräsidium Freiburg geführt worden, um dieses Modellprojekt rechtlich korrekt vorzubereiten. Grundlage für einen Antrag auf Anerkennung als Schwerpunktregion ist die Ausarbeitung einer Entwicklungskonzeption.

Gemeinsam mit der Kommunalentwicklung GmbH (KE), einem Unternehmensbestandteil der Landesbank Baden-Württemberg, die auch in anderen VG-Gemeinden bereits aktiv war oder nach wie vor ist, war das weitere Vorgehen abgestimmt worden. So müsse nun jede Gemeinde für sich eine Ortsentwicklungskonzeption erarbeiten, die anschließend zu einer Gesamtkonzeption zusammengefasst werden sollte. Die Verwaltungsgemeinschaft habe bereits für diesen ersten Projektschritt Zuschüsse aus Landesmitteln zugesagt bekommen. Die Fördermittel würden anteilig auf die Gemeinden aufgeteilt – basierend auf einem Angebot der KE.

Für die Gemeinde Mahlstetten hatte die Verwaltungsgemeinschaft zusammen mit der KE Ausgaben in Höhe von rund 27 000 Euro errechnet. Als Fördermittel könne ein Betrag in Höhe von knapp 16 000 Euro generiert werden. Somit würden laut Pressemitteilung rund 11 200 Euro bei der Gemeinde verbleiben. Unter anderem sei ein Bürgerbeteiligungsverfahren zwingende Voraussetzung (in jeder Gemeinde separat) für die Antragstellung. Die vorhandene Konzeption aus dem Jahr 2016 könnte als Grundlage dienen. Da die Resonanz anderer Kommunen im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Kommunalentwicklung durchweg positiv sei und das Unternehmen die Vorarbeiten in der Verwaltungsgemeinschaft erledigt habe, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, auch die Entwicklungskonzeption der Gemeinde Mahlstetten durch die KE ausarbeiten zu lassen. Haushaltsmittel seien für dieses Vorhaben eingestellt. Nach kurzer Diskussion entschied sich der Gemeinderat dafür.