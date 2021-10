Mahlstetten denkt über U3-Vormittagsbetreuung nach

Die Gemeinde Mahlstetten will ab dem Kindergartenjahr 2022/23 eventuell eine U3-Vormittagsbetreuung im Kindergarten „Schatzinsel“ anbieten.

Im Gemeinderat war im Zuge der Anpassung der Elternbeiträge angeregt worden, über eine reine Vormittagsbetreuung in der Kleinkindgruppe (U3) als zusätzliches Angebot zur Ganztagesbetreuung nachzudenken. Erste Gespräche mit der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen als abrechnende Stelle und mit dem Kindergartenteam hätten ergeben, dass sich der Mehraufwand für ein solches zusätzliches Angebot in Grenzen halten würde. Es müsse jedoch den Nutzern dieses neuen Tarifs von Anbeginn an klar gemacht werden, dass keine Ausnahmen an den Nachmittagen zugelassen werden dürften. Der nächste Schritt wäre jetzt die Abklärung hinsichtlich der Betriebserlaubnis.

Im Gemeinderat habe sich eine intensive Diskussion entwickelt, so die Pressemitteilung der Verwaltung, ob das Angebot passgenau für die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern sei. Da schon jetzt viele Kinder nur morgens die Kleinkindgruppe besuchen, dafür jedoch der volle Beitragssatz bezahlt werden müsse, sei durchaus denkbar, dass sich manche für ein reduziertes Angebot entscheiden könnten. Eine Umfrage bei den aktuellen und künftigen Kindergarteneltern soll für weitere Klarheit sorgen. Dabei müsse jedoch klar kommuniziert werden, dass das Betreuungsangebot, das die Gemeinde vorhalte, viel Geld koste und sich in den Elternbeiträgen niederschlagen werde.

Wichtig sei dem Gremium überdies gewesen, dass durch dieses zusätzliche Angebot kein weiteres Personal benötigt werde. Die Verwaltung wurde abschließend gebeten, die Details hinsichtlich der Betriebserlaubnis zu klären, eine Umfrage zu starten und nach Vorliegen der Ergebnisse die Thematik erneut im Gremium zu präsentieren.

Zudem berichtet Bürgermeister Benedikt Buggle dem Gemeinderat von einem Vor-Ort-Termin mit Architekt Rolf-Dieter Lehr aus Böttingen und einigen Jugendlichen, die sich für die Errichtung einer Skateranlage stark gemacht hätten. Gemeinsam habe man beraten, welche Bauteile für die Jugendlichen sinnvoll wären. Als möglichen Platz könnte die Fläche zwischen Tennisplätzen und Sportplatz dienen.

Zudem wurden erste Überlegungen angestellt, wie man an Zuschüsse kommen könne. So sei es denkbar, dass die Skater Teil eines sporttreibenden Vereins werden und dadurch Förderungen des Württembergischen Sportbundes anfragen könnten. Weitere Absprachen müssten getroffen werden, wenn klar sei, von welchen Kosten man ausgehen müsse, wo der Standort sei, und ob sich die Gemeinde dazu entschließe, hier zu investieren.