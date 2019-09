Mahlstetten dankt seinen Blutspendern

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Lkw-Unfall am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der A8 bei Dornstadt ist eine Person ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Lkw in Fahrtrichtung München unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dieser auf das Stauende auf und krachte in einen mit Erde beladenen Kieslaster. Der Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Verkehr wird in Merklingen ausgeleitet Aktuell ist die A8 in Fahrtrichtung München voll ...