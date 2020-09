Mahlstetten bittet um Spenden für Defibrillator

Die Gemeinde Mahlstetten bittet weiterhin um Spenden für die Beschaffung eines Defibrillators, der dann öffentlich zugänglich am Rathaus angebracht werden soll. Es sind bereits 230 Euro an Spenden eingegangen.

Jedoch, so die Gemeindeverwaltung, wäre es „hilfreich“, wenn dieser Betrag noch aufgestockt werden könnte. „Ein Defibrillator hilft Leben retten und konnte schon in umliegenden Gemeinden erfolgreich eingesetzt werden“, so die Gemeindeveraltung. Im Haushaltsplan für dieses Jahr sind Mittel für dessen Anschaffung eigentlich nicht beinhaltet; dennoch sei eine kurzfristige Beschaffung „sinnvoll und wünschenswert“. Auch in anderen Kommunen seien Defibrillatoren über Spendenaktionen oder sonstige Wohltätigkeitsinitiativen aufgestellt worden.

Die Verwaltung berichtete dem Gemeinderat über eine anonyme Beschwerde wegen Lkw in der Straße „Oberer Bohl“. Allerdings konnte der Beschwerde mangels Ansprechpartner nicht nachgegangen werden kann.

Da im Zuge von Tiefbaumaßnahmen weitere Straßensperrungen in Mahlstetten anstehen, wurde Kritik an der früheren Umleitungsbeschilderung geübt. Die Verwaltung wies darauf hin, dass dies Sache des beauftragen Unternehmens und der Straßenverkehrsbehörde sei. Bereits im Vorfeld hat die Verwaltung darum gebeten, die Beschilderung jetzt schon zu überlegen und für eine großräumige, gut ausgeschilderte Umleitungsführung aus allen Richtungen zu sorgen, insbesondere wenn in der Ortsdurchfahrt eine Vollsperrung notwendig ist.

In der nicht-öffentlichen Beratung wurde Gemeinderat über die Veranlagung und eine Teilerlass von Straßenerschließungsbeiträgen informiert und stimmte dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Verfahren zu. Zustimmung erhielt auch die Vergabe von fünf Bauplätzen im Wohnbaugebiet „Kleines Öschle“. Weitere Interessenten befinden sich noch in der Entscheidungsphase. Bei sonstigen Bauplatzreservierungen wird nun auch in anderen Baugebieten zur Gleichbehandlung eine Reservierungsgebühr erhoben.

Zudem befasste sich der Gemeinderat nichtöffentlich mit einer privaten Anfrage wegen eines Hundesportplatzes auf öffentlichem Gelände. Aufgrund der Rechtsproblematik in Sachen Haftung und Verantwortlichkeit ohne vereinsmäßige Organisation sah der Gemeinderat hier allerdings keine Möglichkeit zuzustimmen. Außerdem ging es um Personalangelegenheiten und den Erlass einer Gewerbesteuerforderung gegenüber einem gemeinnützigen Verein.