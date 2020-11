Mahlstetten bekommt neue Ministranten

In der Pfarrkirche St. Konrad in Mahlstetten haben Pater Ankit Chaudhary und Gemeindereferentin Sylvia Straub am Sonntag vier neue Ministranten aufgenommen: Katharina Gentner, Hanna Sauter, Felix Aicher und Emilia Schutzbach (vordere Reihe von links nach rechts). Stellvertretend für alle Ministranten überreichten Sophia Aicher und Sabrina Steyerer (hintere Reihe) ihnen die Ministrantenplakette und begrüßten die Kinder, die im September die Erstkommunion gefeiert haben, in ihrem Ministrantengewand. Die Kirchengemeinde teilt mit, dass in diesem Jahr zwar keine Ehrungen anstanden, aber auch niemand verabschiedet wurde. Coronabedingt konnten nur zwei Ministranten im Gewand ministrieren, viele aus der Gruppe feierten den Gottesdienst aber in den Bänken mit.