„Müssen sehen, dass wir noch die Kurve kriegen“

Der SV Gosheim nimmt nach 21 Spielen in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald zwar den elften Platz ein, doch die Leistungen und Ergebnisse aus den jüngsten Spielen deuten auf kein gutes Saisonende hin. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt zwar noch fünf Punkte, kann aber schnell zusammenschrumpfen. Die SpVgg Bochingen und der SC 04 Tuttlingen sind sauer auf Schiedsrichter Fotis Josifidis, der sie am Samstag hat sitzen lassen.

Null Punkte und 2:14-Tore: das ist die Gosheimer Bilanz aus den vergangenen drei Spielen. Am Samstag gab es daheim mit 0:6 gegen die SpVgg Trossingen die höchste Saison-Niederlage. Die Hoffnungen des verletzten Spielertrainers Adem Sari („Wir wollten wenigstens einen Punkt holen“) waren bereits nach neun Minuten gedämpft, als die Musikstädter schon eine 2:0-Führung herausgeschossen hatten. Sari ernüchtert: „Die Anfangsphase ist bei uns so, dass wir pennen. Das ist ärgerlich, weil das für die Moral der Mannschaft schlecht ist.“

Gegen die Trossinger, die Dritter sind und mit 61 Toren nach Spitzenreiter SV Seedorf (73) die meisten Treffer erzielt haben, kann man verlieren. Doch die Art und Weise macht den Gosheimer Spielertrainer nachdenklich. Sari: „So wie wir aufgetreten sind, bekommen wir nicht nur gegen starke Trossinger, sondern auch gegen Mannschaften, die hinter uns stehen, Probleme.“

Dabei hatten die Gosheimer gehofft, dass ihnen der unebene Ausweichplatz in die Karten spielen würde. Doch Sari musste feststellen: „Wir haben zu viele Fehlpässe gespielt. Trossingen konnte auch auf diesem Platz sein Kurz-Pass-Spiel aufziehen, hat Qualität, technisch versierte Spieler und eine eingespielte Mannschaft. Wir dagegen müssen jede Woche mit einer anderen Mannschaft spielen und dauernd wechseln.“

Lange Verletztenliste beim SV Gosheim

Damit spricht er die personellen Probleme an, von denen die Gosheimer derzeit heimgesucht werden. Viele Stammspieler und Leistungsträger sind verletzt und fallen bis zum Rundenende aus. Die Abwehrspieler Daniel Nann und Lars Zisterer sowie der Spielgestalter im Mittelfeld, Ali Sari, können nicht gleichwertig ersetzt werden. Dazu kommt, dass fast in jedem Spiel die Verletztenliste länger wird. Gegen Trossingen schieden wieder drei Kicker verletzt aus. Bei nur zwei Auswechselspielern mussten die Gastgeber, wie schon eine Woche zuvor in Tuttlingen, die Partie mit zehn Akteuren beenden. Gegen Trossingen fehlte zudem Torhüter Lukas Stockhammer aus privaten Gründen. Er wurde von AH-Torhüter Thorsten Ruf ersetzt, der seine Sache gut machte und den an der hohen Niederlage keine Schuld trifft.

Doch bei aller Unterlegenheit gegen die SpVgg Trossingen – die Gosheimer hätten die Partie spannender gestalten können, wenn sie ihre Chancen genutzt hätten. So liefen Moritz Walz (22. Minute) und Jan Seemann (46.) beim Stand von 0:2 allein auf den gegnerischen Schlussmann Mustafa Avci zu, konnten diesen aber nicht überwinden. „Wenn da der Anschlusstreffer zum 1:2 fällt, wer weiß, wie es dann ausgeht. Wir haben nicht die gestandenen Spieler, um dann den Sieg locker nach Hause zu bringen“, sagte Trossingens Trainer Rosario Vetere nach der Partie. Doch sein Gosheimer Kollege Adem Sari entgegnet: „Das wenn und aber will ich nicht mehr hören. Das ist schon die ganze Saison so. Da fehlt das Glück oder auch das Können, um in solchen Situationen ein Tor zu machen.“

Adem Sari, früher Profi in der Türkei und lange Jahre in der Oberliga für den FC Villingen aktiv, hofft, seiner Mannschaft vielleicht doch noch aktiv auf dem Platz helfen zu können. Der 33-Jährige muss derzeit wegen einer langwierigen Achillessehnenverletzung passen. „Ich muss sehen, dass ich vielleicht in den Spielen gegen die unteren Mannschaften spielen kann“, hofft er noch auf einige eigene Einsätze und ergänzt: „Wir müssen sehen, dass wir noch die Kurve kriegen und zumindest zwei Siege gegen die unteren Teams holen. Sonst wird es eng. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen Spieler dazuholen, der lange nicht gespielt hat.“

„Sieg wichtig für Moral“

Die SpVgg Trossingen hat sich nach zuvor drei Niederlagen und einem Unentschieden aus den vergangenen vier Pflichtspielen mit dem 6:0-Sieg in Gosheim aus der Krise geschossen. „Der Sieg war wichtig für die Moral“, sagte Trainer Vetere. „Die Akteure haben eine Reaktion auf die zuletzt nicht erfolgreichen Spiele gezeigt und engagiert gespielt. Die Leistung war okay.“

Dem erfahrenen Trossinger Coach waren die Personalprobleme der Gastgeber nicht entgangen. Vetere: „Die Gosheimer sind derzeit arg gebeutelt und haben viele Verletzte. Das musst du einfach ausnutzen. Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir noch eine Schippe drauflegen müssen.“ Das taten seine Spieler dann auch und bauten das Ergebnis von 2:0 auf 6:0 aus. Der Lohn: Der Trainer lud die Mannschaft nach dem Spiel zum Essen ein.

SpVgg Bochingen und SC 04 Tuttlingen sauer

Gar nicht gut zu sprechen waren am Karsamstag die SpVgg Bochingen und der SC 04 Tuttlingen auf Schiedsrichter Fotis Josifidis. Der Onstmettinger hatte beide Mannschaften versetzt und war nicht erschienen. „Der hat uns ein faules Ei ins Nest gelegt. Alle waren sauer. Der ganze Samstag war am .... – für nichts“, sagte Ralph Tolk, Fußball-Abteilungsleiter des SC 04. „Die Bochinger waren auch alles andere als erfreut, hatten schon die Würste auf dem Grill.“

Beide Mannschaften bereiteten sich auf die Partie vor. Als kurz vor 15.30 Uhr, dem Anstoß-Zeitpunkt, noch kein Schiedsrichter da war, setzten sich die gastgebenden Bochinger mit Staffelleiter Matthias Harzer (Seedorf) in Verbindung. Der soll dann den Schiri auch telefonisch erreicht haben. Angeblich habe Josifidis, der auch Spiele der Landesliga leitet, gesagt, dass er von einem Sonntag-Spieltermin ausgegangen sei. „Das ist ja ein Witz. Ostersonntag ist hier bei uns noch nie Fußball gespielt worden. Die Spiele sind entweder Karsamstag und/oder Ostermontag“, lässt Tolk diese Ausrede nicht gelten. „Jetzt müssen wir nochmal nach Bochingen fahren, hin und zurück 140 Kilometer. Und dann auch noch an einem Wochentag“, ist Tolk sauer.

Unter den Zuschauern wurde kein Schiedsrichter gefunden. Kurzzeitig bot sich Michael Hetzel an, der für den SC 04 Tuttlingen spielt und als Ersatz-Torhüter auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt war. Hetzel pfeift für die SpVgg Aldingen, leitete am Ostermontag die Nachholpartie der Bezirksliga Badischer Schwarzwald SV Immendingen gegen FV Marbach (0:4). Doch Tolk riet ihm ab: „Michael,, da kannst du nichts gewinnen.“ Und auch die Bochinger wollten das nicht.

Beide Mannschaften einigten sich, die Partie am Mittwoch, 24. April, nachzuholen. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Ein Termin an einem Feiertag war nicht mehr frei. Eine Woche später, am 1. Mai, findet bereits das Nachholspiel der SpVgg Bochingen gegen den SV Bubsheim statt. Und an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, spielt der SC 04 Tuttlingen im Pokal-Halbfinale beim SV Seedorf.