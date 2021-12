Lynx 69 Ranger schickt Grizzly in den Loipenruhestand

Die Interessengemeinschaft Deilinger Loipe freut sich über das neue Loipenspurgerät: Am Samstag, 11. Dezember 2021 wurde das neue Gerät von der Firma Schmeiser aus Oberstaufen zur Hütte am Turm geliefert und an Bürgermeister Albin Ragg übergeben.

Die Gemeinde Deilingen hat das Skidoo vom Typ Lynx 69 Ranger mit einer Förderung des Naturparks Obere Donau, Mitteln des Landes BW und der Lotterie Glücksspirale zum Preis von 17 600 Euro beschafft. Darüber informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Bei winterlichen Bedingungen mit etwa 15 Zentimeter Schnee, wurde das Loipenteam in die Handhabung des Schneemobils eingewiesen. Das bisherige Spurgerät, der etwa 30 Jahre alte Grizzly, verbringt nach 15-jähriger Tätigkeit für die Deilinger Langlaufbegeisterten jetzt seinen verdienten Ruhestand bei einem Bastler auf dem Tanneck.

Im Vergleich zum Grizzly sei durch die eingebaute Elektronik die Bedienung des neuen Schneemobils zwar etwas komplizierter, jedoch auch erheblich komfortabler geworden, so die Gemeinde.

Es lasse sich präzise lenken und die Fahreigenschaften seien den ersten Eindrücken nach hervorragend. Bei guten Schneebedingungen konnte sofort die erste Runde gespurt und somit die Saison 21/22 eröffnet werden.

Die Deilinger Loipe ist sechs Kilometer lang, verläuft auf der relativ ebenen Hochfläche von Bol, Montschenloch und Wandbühl und wird in Paralleltechnik gespurt. Das Loipenteam besteht aktuell aus elf sportbegeisterten Langläufern der Region, die sich gerne ehrenamtlich in diese Aufgabe einbringen.