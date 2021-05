Luftreiniger und Notebooks für Deilinger Grundschule

Es ist eine Allianz, die Bände spricht: Alice Weidel und Tino Chrupalla sollen die AfD als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf führen. Sie stehen für einen Kurs so hart am rechten Rand wie möglich, mit einer so bürgerlichen Fassade wie nötig.

Chrupalla wird vom Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke und dessen Anhänger unterstützt – also jenen AfD-Mitgliedern, die im mittlerweile offizielle aufgelösten „Flügel“ organisiert waren.