Lorena Schneider ist Aushängeschild

In seiner Jahreshauptversammlung hat der Schützenverein Edelweiß auf ein ruhiges Vereinsjahr zurückgeblickt, bei welchem dennoch sehr gute sportliche Erfolge zu verzeichnen waren.

Dank Lorena Schneider war der Verein auch 2018 wieder bis auf Bundesebene vertreten. Die 17-Jährige kam bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin „Kleinkaliber liegend“ auf den 22. Platz. In der Disziplin „Kleinkaliber 3x20“ belegte sie den 44. Platz. Bei den Landesmeisterschaften mischten sieben Böttinger Schützen im Mittelfeld mit. Zwölf nahmen an den Bezirksmeisterschaften teil. Lorena Schneider holte hier gleich drei Meistertitel. Gerhard Stauß wurde Bezirksmeister in der Disziplin Luftpistole Herren 4. Auch die anderen Schützen platzierten sich teilweise unter den besten Zehn.

Bei den Kreismeisterschaften wurde Lorena Schneider in fünf Disziplinen Kreismeister. Auch Josef Marquart, Christoph Heiert, Gerhard Stauß und Wolfgang Hafner sicherten sich Titel.

Bei den Rundenwettkämpfen erzielten die Böttinger Mannschaften ebenso gute Ergebnisse. Schießleiter Axel Grimm berichtete auch über die vereinsinternen Leistungsvergleiche.

Zuwachs bei den Jungschützen

Jugendleiter Karlheinz Rösler informierte über die Ergebnisse der Jugend. Bei den Württembergischen Meisterschaften, den Bezirksmeisterschaften und auch im Kreis tauchen in den Bestenlisten immer wieder die Namen Lorena Schneider und Alina Sauter sowie neuerdings auch Jonas Marquart auf. Vorsitzender Markus Villing zeigte sich mit dem abgelaufenen Vereinsjahr zufrieden. Den Zuwachs bei den Jungschützen führte er auf die gute Arbeit der Jugendleiter Karlheinz Rösler, Robin Flad und Benjamin Kirmayer zurück.

Im vergangenen Jahr wurde festgestellt, dass die Heizöltanks im Schützenhaus nicht mehr den gültigen Normen entsprachen. Aufgrund der Asphaltierung des Parkplatzes beim Schützenhaus im Jahr 2017 war die finanzielle Situation geschwächt, sodass man einen Antrag an die Gemeinde Böttingen auf finanzielle Unterstützung stellte. Daraufhin beteiligte sich die Gemeinde hälftig an den Gesamtkosten in Höhe von 8000 Euro für die neue Tankanlage. Der Unterstand für die Schießbude wurde im vergangenen Jahr endgültig fertiggestellt und die Brüstung des Kugelfangs der 25-Meter-Anlage erneuert.

Die Mitgliederzahl ist um zwei aktiv gemeldete Mitglieder auf 141 gestiegen. Diese setzen sich zusammen aus einem Ehrenvorsitzenden, vier Ehrenmitgliedern, 20 Schülern beziehungsweise Jugendliche unter 20 Jahren, 35 aktiven Schützen mit Schießkarte und 81 aktiv beim Verband gemeldeten Mitgliedern. Hinzu kommen 42 passive Mitglieder.

Lorena Schneider, Alina Sauter und Christoph Heiert bekamen bei der Jahreshauptversammlung des Böttinger Schützenvereins das Meisterschützenabzeichen überreicht.

Jürgen Rees wurde nach 30 Jahren als Beisitzer aus den Reihen des Vorstands verabschiedet.

Aufgrund ihrer besonderen sportlichen Leistungen im vergangenen Vereinsjahr konnte Vorsitzender Markus Villing den Geehrten das Abzeichen des Deutschen Sportbunds überreichen.

Bei den Wahlen schied Jürgen Rees auf eigenen Wunsch als Beisitzer aus. Rees trat 1976 in den Schützenverein ein. Von 1976 bis 1984 war er Vereinsdiener, von 1990 bis 1999 erster Fähnrich und seit 1989 Beisitzer. Der Vorsitzende lobte Rees für sein Engagement. Unter anderem half er auch bei sämtlichen Elektroarbeiten rund um das Schützenhaus mit. Villing überreichte ihm ein Präsent des Vereins.

Für Rees rückte der bisherige Jugendbeisitzer Johannes Villing in die Reihen des Vorstands nach. Zum neuen Jugendbeisitzer wurde Jonas Marquart gewählt. In den Ämtern bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Gerd Lehr, erster Jugendleiter Karlheinz Rösler, zweiter Schießleiter Thomas Sauter, zweiter Kassierer Wolfgang Hauser, Beisitzer Martin Flad, sowie die beiden Kassenprüfer Gerhard Stauß und Albrecht Marquart.