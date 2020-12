Es hatte noch einiger Absprachen bedurft. Doch jetzt steht fest: Langlauf auf dem Heuberg ist erlaubt. Das dortige Loipennetz gilt nicht als Sportstätte, Skilanglauf als Individualsport ist damit auch im Landkreis Tuttlingen zulässig. Das teilt die Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege Heuberg (Arge) mit.

Da sie mit hohen Besucherzahlen rechnet, will sie an den Einstiegs- und Ausstiegspunkten auf den Parkplätzen auf die geltenden Corona-Regeln hinweisen. Am vergangene Wochenende hatte die Ortspolizei festgestellt, dass sich vor allem auf den Parkplätzen Menschentrauben bildeten.

Die Arge bitte daher, dort die Aha-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, Mund-Nasen-Bedeckung) einzuhalten und hofft auf gegenseitige Rücksichtsnahme.

Momentan sind auf dem Heuberg rund 70 Kiolmeter gespurt. Informationen zu den Strecken gibt es unter www.skiwanderwege-heuberg.de

Den aktuellen Zustandsbericht der Loipen kann man über das Schneetelefon der Arge unter der Nummer 01 70/7 83 58 91 abhören.