Heuberg/Böttingen (pm) - Am kommenden Freitag, 26. Oktober, lädt die Lobpreisgruppe Heuberg zu ihrem zweiten Lobpreisabend nach Böttingen ein. Unter dem Motto „Die 8 gestalten eine etwas andere Art des Gebets“ veröffentlichte die neu gegründete Musikgruppe im Frühsommer erstmals ihre Einladung zu ihrem Lobpreisabend in der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg. Viele Christen der Seelsorgeeinheit und weit darüber hinaus konnten im Juni bei modernen, fetzigen Liedern ein wahres „Feuer des Lobpreises“ miterleben. Etliche positive und begeisterte Rückmeldungen bestärkten das Team, weiterzumachen – und so geht es laut Pressemitteilung nun in die zweite Runde.

Zwischenzeitlich hat die Musikgruppe weiteren Zuwachs bekommen und darf darüber hinaus am Freitag eine Geigenspielerin in ihren Reihen willkommen heißen. Um 20 Uhr beginnt der Abend in der Kirche in Böttingen, eingeladen sind Christen aller Konfessionen. Es erwarten die Besucher lebendige Lobpreislieder, Impulse aus der Bibel, Stille und Anbetungsmusik. „Für jeden soll etwas dabei sein“, so die Mitwirkenden. Auch Pfarrer Johannes Amann wird sich wieder mit einbringen. Im Anschluss sind die Gäste bei einem Becher frisch gepressten, heißen oder kalten Apfelsaft zur Begegnung eingeladen.

Auf der Suche nach einem Logo für ihre Lobpreisabende fand man im Fundus der Mahlstetter Künstlerin Maria Specker ein Gemälde, das bei den Mitgliedern der Band sofort auf Begeisterung stieß. „Das Bild lässt das ´Feuer des Lobpreis´ genau so erkennen, wie wir es selber empfinden. Es ist beinahe so, als ob das Kunstwerk eigens für diese Sache entstanden wäre“, hört man es aus den Reihen der Musiker. Gerne übertrug Maria Specker die Rechte – und so wird die Lobpreisgruppe Heuberg von nun an mit eigenem Logo zu den Lobpreisgottesdiensten auf den Oberen Heuberg einladen.